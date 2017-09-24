Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu:

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BURSA (AA) - Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Bir insanı öldürmenin tüm bir insanlığı öldürmek olduğunu bildiğimiz halde maalesef Allah kelamını ağzında terennüm ederek bu suçu işleyenlerin olduğu bir dünya görüyoruz." dedi.

Çavuşoğlu, Bursa'da Hacı Ömer Raca Camisi'nde düzenlenen Hafızlık İcazet Merasimi'nde yaptığı konuşmada, hafız olan 23 gencin yüce Allah'ın kelamı Kur'an-ı Kerim'i hıfzetmelerinin Türkiye'nin geleceği adına çok önemli olduğunu söyledi.

Buraya gelene kadar birçok tarih kitabında ve yakın geçmişte hiç de hoş olmayan hatıraların olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Maalesef, Kur'an-ı Kerim hayatın, şifanın, ilmin, huzurun, mutluluğun her şeyin kaynağı olarak gördüğümüz kitabımız, zaman oldu kapalı kapılar ardından okundu. Zaman oldu okutanlar adına 'Olumsuzluklarla karşılaşabilir miyim' düşüncesi hasıl oldu. Ama her ne olursa olsun burada ifade etmeliyiz ki Kur'an-ı Kerim'i okuyan, okutan gelecek nesillerin hıfzetmesine imkan sunan kim varsa onlara şükran duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Bu yavrularımızı burada gördüğümüz zaman 2012 yılını hatırladım"

Kur'an-ı Kerim'in Hz. Muhammed'in hayat düsturu olduğuna işaret ederek, "Bugün bütün insanlık için ama özellikle İslam camiası için ne kadar da ipine sıkı sıkıya sarılması gerektiğini düşündüğümüz günlerden geçiyoruz. Düşünün bir insanı öldürmenin tüm bir insanlığı öldürmek olduğunu bildiğimiz halde maalesef Allah kelamını ağzında terennüm ederek bu suçu işleyenlerin olduğu bir dünya görüyoruz. Evet Kur'an-ı Kerim'i hıfzetmek çok önemli. Kur'an-ı Kerim'i hıfzetmenin yanında onu yaşamak da çok önemli. Ama aynı zamanda bu idraki ortaya koymak çok daha önemli. Biz insanlığa bir huzur kaynağı olacağını düşünerek çalışıyorsak yegane referansımızın Kur'an-ı Kerim olması gerektiğini özellikle bilmemiz, anlatmamız gerekiyor." diye konuştu.

Hafızlık icazet törenine katılanları gördüğünde, eğitimde "4+4+4" modeline ilişkin yasa teklifinin tartışıldığı 2012 yılını hatırladığını belirten Çavuşoğlu, "O zaman koparılan fırtınaları hatırladım. Ama şükürler olsun ki bu ocaklardan yetişmiş Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu irade ve onun çizdiği istikamet Türkiye'de birçok şeyin değişmesine vesile oldu. İnşallah bundan sonraki süreçte de biz bu anlamda çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ülkemizin Kur'an ile sünnetle yaşayan insanların çoğaldığı, İslam coğrafyasının kardeşlik hukuku çerçevesinde birbirine kenetlendiği ve insanlığa şifa kaynağı olacağı bir düsturla çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.

Konuşmanın ardından 23 hafıza diplomaları verildi.

Törene, Bursa Valisi İzzettin Küçük, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Abdülkadir Karlık, AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, İl Müftüsü İzani Turan ile hafız aileleri katıldı.