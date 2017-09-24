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Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ: (IKBY'nin yarın yapmayı planladığı referandum) Türkiye Cumhuriyeti Devleti referandumun iptalini istemektedir, ertelenmesini değil. Ertelemek demek ileriki bir tarihte yeniden yapılmasına rıza demektir. Bizim bu referandumun ileriki bir tarihe yapılmasına da rızamız yoktur. Referandumun tekrarlanmamak kaydıyla iptalini talep ediyoruz çünkü böylesi bir referandum, bugün de yarın da ileriki bir tarihte de bölgede çok büyük sıkıntılara, önü alınmaz yangınlara, felaketlere sebep olacak bir referandumdur."