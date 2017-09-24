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Erzincan'da 45 yolcu kapasiteli otobüste 123 kaçak yakalandı

24 Eylül 2017 Pazar, 14:20

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde 45 yolcu kapasiteli otobüste çoğunluğu Afganistan ve Pakistan uyruklu 123 kaçak yakalandı.

Erzincan-Erzurum karayolunda 17 RS 517 plakalı yolcu otobüsünün şoförü Serdar E. (38), jandarmanın uygulama yaptığını fark edince geri dönerek Çermik Mahallesi yönüne kaçmaya başladı.

Jandarma ekiplerince takibe alınan, kısa süre sonra terk edilmiş halde bulunan 45 yolcu kapasiteli otobüsteki çoğunluğu Afganistan ve Pakistan uyruklu, 2'si çocuk ve biri kadın 123 kaçak yakalandı.

Yabancı uyruklular, sağlık kontrolü ve ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla Üzümlü Spor Salonu'na götürüldü.

İran üzerinden yasa dışı yollardan Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine geldikleri belirlenen kaçakların, İstanbul'a gitmeye çalıştıkları öğrenildi.

Otobüs şoförü Serdar E. de jandarma ve güvenlik korucularınca çalılık alanda saklanırken yakalandı.

"Göçmen kaçakçılığı" suçundan sabıkalı Serdar E, jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

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