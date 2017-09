Evde sahipsiz bırakılan Suriyeli çocuklara polis sahip çıktı

ADANA (AA) - Adana'da eşi evi terk eden Suriye uyruklu baba, yanına bir evladını alarak, en büyüğü 10 yaşındaki 4 çocuğunu evde yalnız bırakıp kayıplara karıştı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesi'nde vatandaşlar, polisi arayarak bir evde 4 çocuğun yalnız bırakıldığını bildirdi.

Bunun üzerine adrese giden ekipler, Suriye uyruklu çocuklar M.E (2), H.E. (7), H.E. (8) ve S.E'yi (10) evde yalnız buldu.

Polis, yaptığı araştırmada, çocukların annesi N.E'nin (47) evi terk ettiğini, baba A.E'nin de (49) bir süre önce yanına evladı İ.E'yi (9) alarak evden ayrıldığını belirledi.

Polisler, acıkan çocuklar için bakkaldan yiyecek alıp sofra hazırladı. Çocuklar, ikram edilen yiyecekleri yedikten sonra evden alınarak polis aracıyla Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü. Bu sırada çocuklardan bazıları araca binmemek için gözyaşı döktü.

Evin penceresinden sokağa bakan çocukların durumunu öğrenen bir kadın ise gözyaşını tutamadı.

Mahalle sakinleri, çocukların annesinin evi terk ettikten sonra babalarının da zaman zaman eve uğradığını, komşularıyla birlikte çocukların ihtiyaçlarını karşıladıklarını ancak çocukların güvenliğinden endişe ettikleri için durumu polise bildirdiklerini söyledi.

Polis, 4 kardeşin anne ve babasına ulaşmaya çalışıyor.