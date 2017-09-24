Şehit Sözleşmeli Piyade Er Fidan son yolculuğuna uğurlandı

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EDİRNE (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit olan Sözleşmeli Piyade Er Sercan Fidan, memleketi Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı Küplü beldesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Fidan'ın naaşı Hakkari'de yapılan törenin ardından uçakla Çorlu Havaalanı'na getirildi.

Buradan alınan Fidan'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, Küplü beldesindeki baba evine getirilerek helallik alındı.

Şehidin babası Refik, annesi Zeynep yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Omuzlara alınan şehidin naaşı, daha sonra dualar ve tekbirlerle cenaze namazı için belde meydana götürüldü.

Cenazesi, İl Müftüsü Emrullah Üzüm tarafından kıldırılan namazın ardından Fidan'ın naaşı tören mangası tarafından omuzlara alındı, cenaze aracına kondu.

Mezarlığa kadar naaşa binlerce kişi ellerinde Türk bayraklarıyla eşlik etti. Naaş mezarlığa kadar askeri bandonun Itri'nin Segah Tekbir'i eşliğinde götürüldü. Belde mezarlığında toprağa verildi.

Törene, Edirne Vali Vekili Engin Durmaz, AK Parti Edirne Milletvekili Rafet Sezen, CHP Milletvekilleri Erdin Bircan ve Okan Gaytancıoğlu, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Salim Afgün, Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt binlerce vatandaş katıldı.

Tören boyunca naaşın başında duran şehit Fidan'ın kız arkadaşı Tuğba Selen'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ise duygulandırdı.

Selen, şehidin naaşının Çorlu Havaalanı'ndan beldeye karayoluyla getirilişi sırasında çektiği bir fotoğrafı "Sercan'ım kurban olurum ben sana, arkandayım bir tanem hiç yalnız bırakmayacağım seni paşam" yorumuyla paylaştı.

Selen, bir süre önce birlikte çektirdikleri bir başka fotoğrafı ise, "Gururum, onurum, can yoldaşım Rabbim seni korusun kurban olduğum" ifadeleriyle paylaşmıştı.

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler Bölümü'nden mezun olan ve altı ay önce sözleşmeli er olarak TSK'da göreve başlayan Sercan Fidan ile Tuğba Selen'in evlilik hazırlığı yaptıkları öğrenildi.



