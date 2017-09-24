İçişleri Bakanı Soylu: (2)

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TRABZON (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) yarın yapmayı planladığı referanduma ilişkin, "Bu sefer başka bir oyunu, başka bir tezgahı senaryoya koymaya çalıştılar. Hemen Irak'ın kuzeyinde, 'Acaba burada bir referandum yapıp Türkiye'nin huzurunu bozabilir miyiz? Bölgenin huzurunu bozabilir miyiz? Türk'ü Kürt'e, Kürt'ü Arap'a düşürebilir miyiz? Burada bir karmaşıklığı ortaya getirebilir miyiz?' diye bir anlayışı ortaya koymaya çalıştılar. Ne yapsanız da ne etseniz de hangi tezgahı ortaya koysanız da bu coğrafyada Türkiye'nin hakimiyetini engelleyemeyeceksiniz." dedi.

Soylu, AK Parti Sürmene İlçe Başkanlığının 6. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye ne zaman bir adım ileri atsa ülkeyi geri götürmek için çalışanların ortaya çıktığını söyledi.

Bazen milleti sağcılık ve solculukla, bazen anarşiyle, bazen 28 Şubat'la terbiye etmeye çalışanlar olduğuna dikkati çeken Soylu, ezana, kıyafetlere, inançlara müdahale edildiğini anlattı.

Soylu, milleti tarihinden koparmak isteyenlerin, geçmişi anmayı ve onunla beraber olmayı millete ayıplı saydığını ve milleti hakir gördüğünü dile getirdi.

Okullar açıldığı gün Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile Batman'ın Kozluk ilçesinde şehit edilen 22 yaşındaki öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın okuluna ziyarette bulunduklarını belirten Soylu, öğrenciler ve öğretmenlerle yaşadıklarını aktardı.

Soylu, çocuklara, kendisi ve Kaya'nın da orta halli ailelerin çocukları olduklarını, aileleri ve kendilerinin çektikleri sıkıntıları anlattıklarını söyledi.

Türkiye'nin fırsatlar ülkesi olduğuna işaret eden Soylu, çocuklara çalışmaları ve mutlaka meslek sahibi olmaları yönünde telkinde bulunduklarını anlattı.

Soylu, yaşadıkları şeylere rağmen hiç kimseye küsmediklerini ve sırtlarını dönmediklerini ifade ederek, "Çocuklarımıza, 'Hiç endişe etmeyin, bilmelisiniz ki Recep Tayyip Erdoğan'ın yönettiği ülke size aynı fırsatları sunmaktadır. Kimse sizi, bizi, birliğimizi istismar edemez. Buna müsaade etmeyiz.' dedik." şeklinde konuştu.

Ağrı'da yaklaşık 1,5 yıl önce şehit düşen uzman çavuşun eşiyle de görüştüğünü belirten Soylu, şöyle devam etti:

"Şehidimizin hanımı, 'Ben belki uzman çavuş olamam eğitimimden dolayı ama bana müsaade ederseniz ben korucu olmak istiyorum. Bu terör örgütüyle mücadele etmek istiyorum. Eşimin bıraktığı bayrağı elimde göndere doğru taşıyabilecek cesareti göstermek istiyorum. Beni bundan alıkoymayın.' dedi. Bu memleket büyük memlekettir. Dün eşinin şehit olduğu yerde, eşinin arkadaşlarıyla beraber nöbet tutmaya başladı. Hani '17-25 Aralık' diyorlar ya, hani '6-7 Ekim' diyorlar ya, hani '15 Temmuz diyorlar' ya, onları diyenlerin hiçbirisi bu aziz ve asil milleti tanımıyor. Bu aziz ve asil milletin tarihini de cesaretini de asil karakterini de birliğini ve beraberliğini de bilmiyorlar.

Biz Şenay Aybüke ve kadın korucu kardeşimizle bir mesaj veriyoruz: Biz bir ölürüz, bin diriliriz. Bizim mesajımız çok net ve açıktır."

- "Etrafımızda başka bir hali oluşturmaya çalışıyorlar"

Soylu, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin görüşlerini şöyle dile getirdi:

"Tanklarıyla, toplarıyla, tüfekleriyle, helikopterleriyle beraber, bu milletin vergileriyle elde ettiklerini, bu millete bir ihanet anlayışı olarak ortaya koymaya çalıştılar. Bu millet çıplak elleriyle beraber darbeye 'Dur' dedi, sadece darbeye 'Dur' demedi, bu memleketin üzerinde yıllardır oynanan oyuna, Amerika'dan batıya kadar her noktada oynanan oyuna, 'Anadolu'dan elinizi çekin, elinizi kırarız.' dedi.

Mesaj çok net ve açıktır. Etrafımızda başka bir hali oluşturmaya çalışıyorlar. 15 Temmuz'u başaramadılar, Türkiye'yi istila edemediler, ekonomik olarak zayıflatamadılar, istikametini değiştiremediler, büyümesini de engelleyemediler."

Türkiye'nin, enerjiden turizme kadar her alanda yüksek derecede büyümesinin devam ettiğine dikkati çeken Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Uluslararası doğrudan yatırım geliyor. Bu sefer başka bir oyunu, başka bir tezgahı senaryoya koymaya çalıştılar. Hemen Irak'ın kuzeyinde, 'Acaba burada bir referandum yapıp Türkiye'nin huzurunu bozabilir miyiz? Bölgenin huzurunu bozabilir miyiz? Türk'ü Kürt'e, Kürt'ü Arap'a düşürebilir miyiz? Burada bir karmaşıklığı ortaya getirebilir miyiz?' diye bir anlayışı ortaya koymaya çalıştılar. Bunu sağlayanlara bu akılları verenlere, sonra da kenara çekilip, 'Şöyle mi yapsak, böyle mi yapsak?' diye birtakım senaryoların içerisinde olanlara da Sürmene'den sesleniyorum: E akılsızlar bugüne kadar yaptığınız hiçbir şey Türkiye'yi zayıflatmadı."

Yapılanlar karşısında Türkiye'nin kişi başına gelir seviyesinin sürekli arttığını, yol, üniversite ve şehir hastaneleri gibi yatırımların devam ettiğini belirten Soylu, "Kendi insanını geleceğe taşıyan güçlü bir yapımız, güçlü bir ekonomimiz var. Bugün 11 bin doları aşan kişi başına gelir seviyemiz var. Ne yapsanız da ne etseniz de hangi tezgahı ortaya koysanız da bu coğrafyada Türkiye'nin hakimiyetini engelleyemeyeceksiniz. Bütün bunları hep birlikte gerçekleştirecek bir anlayışı ortaya koymak durumundayız." ifadelerini kullandı.

Soylu, AK Parti'nin Türkiye'de çok büyük dönüşüm sağladığını vurgulayarak, bunun inkar edilemeyeceğini söyledi.

Türkiye'de bölünmüş yolların üç, havalimanları sayısının da iki katına çıkarıldığını ifade eden Soylu, "76 olan üniversite sayısı 185 olduysa, 36 milyar dolar olan ihracat 150 milyar doların üzerini gördüyse, 3 bin 500 dolar olan kişi başına milli gelir 11 bin dolar seviyesine çıktıysa, bu ülke kendi insansız hava aracını, Altay tankını, ATAK helikopterini, tüfeğini yapar hale geldiyse, yaşadığı onca hadiseye, darbe girişimine rağmen yüzde 5 büyüme gerçekleştirebildiyse elbetteki bunlar kendi kendine olmuş işler değildir. Bunu yapan kadrolar buradadır." diye konuştu.

- "Gelecek nesillerimize çok önemli bir miras bırakacağız"

Soylu, kongrelerin amacının tazelenmek, birlik ve beraberliği kuvvetlendirmek olduğuna işaret ederek, bir amacının da 2019'daki o büyük değişime ve dönüşüme hazırlık anlamı taşıdığını vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle Türkiye'nin hızlı sıçramasına, büyümesine yol açabilecek adıma bugün iyi bir hazırlık yapmak zorunda olduklarına dikkati çeken Soylu, bu nedenle gelecek iki yılın büyük önem taşıdığını söyledi.

Soylu, herkesin bu iki yıl boyunca çok çalışması gerektiğini belirterek, "Eğer bu iki yılda iyi çalışır, kendimizi 2019'a iyi bir şekilde hazırlarsak, tam tekmil 2019'da hazır olursak bu süreç içerisinde elde ettiğimiz sıçramadan daha çok, daha büyük bir sıçramayı, 2023'ü, 2053'ü ve 2071'i hep birlikte yakalama fırsatına sahip olacağız. Gelecek nesillerimize çok önemli bir miras bırakacağız." değerlendirmesinde bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2019'un çok önemli olduğunu anlatarak, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Karşımızda nasıl birlik ve beraberlik içerisinde olduklarını görüyorsunuz. Terör örgütüymüş, şuymuş, buymuş, hiçbir şeyin hesabını yapmıyorlar. Hep beraber bir araya geliyorlar, birilerini savunuyorlar ve birbirleriyle '2019'da acaba bu AK Parti iktidarını nasıl iktidardan uzaklaştırabiliriz?' diye bunun hesabını gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Onun için bugüne kadar yaptığımız çalışmalardan çok daha önemli çalışmaları bu iki yıl içerisinde gerçekleştirmeliyiz. Kucaklarımızı açmalıyız, 4,5 milyon yeni genç seçmen gelecek, onlara yeni Türkiye'nin heyecanını, idealini, anlayışını anlatmalıyız. Neler yapmak istediğimizi, Türkiye'nin hangi zorluklarla karşı karşıya kaldığını ve engelleri nasıl aştığını, etrafımızdaki coğrafyanın ve mazlumların bu ülkeden neler beklediğini hep birlikte anlatmalıyız.

Bunu iyi değerlendirdik değerlendirdik, değerlendiremedik, bilmenizi istiyorum ki... 28 Şubat'tan önce Türkiye'de bahar havası vardı, ekonomi yükseliyordu. 28 Şubat'tan bir gün sonra bir günde Türkiye'yi kara kabus günlere döndürdüler. Bunların acıması, vicdanı, emeğe, hakkaniyete saygısı yoktur. Bu fırsatı millet eline aldı ve millet bu fırsatı bir daha onlara vermeyecektir. Bunun için çok çalışmak, gayret göstermek zorundayız."

Soylu'nun, Trabzon ve Sürmene'ye yapılan yatırımlarla ilgili de bilgi verdiği kongreye AK Parti Trabzon Milletvekilleri Adnan Günnar ve Salih Cora, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanvekili Seyfullah Kınalı, AK Parti İl Başkanı Haydar Revi ve diğer ilgililer katıldı.

(Bitti)