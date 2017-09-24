Bakanlar Eroğlu ile Bak, Rize'de

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RİZE (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Rize'ye şu ana kadar 12 milyar lira yatırım yapıldı. Her konuda bakanlıklar burada önemli yatırımlar yapmaya başladı. Yeterli görmüyorum ama daha güzel hizmetler yapmak için bir seferberlik başlattık." dedi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde düzenlenen DSİ tesisleri toplu temel atma ile orman köylülerine kullandırılan gelir getirici tür ve ORKÖY kredi sertifikaları dağıtımı törenine katıldı.

Bakan Eroğlu, burada yaptığı konuşmada, Rize'ye daha önceden bir sel ya da taşkından sonra geldiklerini belirterek, "Ama bu sefer Allah'a şükür sel baskını olmadan geldik, daha da sık geleceğiz. Rizelileri gönülden seviyoruz. Her şeyden önce başımızda Recep Tayyip Erdoğan var." ifadesini kullandı.

Kente her gelişlerinde mutlaka heybelerinin dolu olduğunu anlatan Eroğlu, geçen yıldan bugüne kadar toplamda 70 müjdeyi Rizeliler ile paylaştıklarını bildirdi.

Sözünün eri bir hükümet olduklarını, dolayısıyla ne söz verildiyse yerine getirildiğini vurgulayan Eroğlu, "Biz Rize'yi gerçekten çok seviyoruz, ne yapılsa azdır. Kendimizi buranın hizmetkarı olarak görüyoruz. Buraya gelirken temel atma merasimi için geldik. Daha önce bizden talep edilen bütün tesisleri ihale ettik ve bugün temel atıyoruz. Biraz sonra da iki tane dere çok önemli bunlarla ilgili taahhütname alacağız." diye konuştu.

Eroğlu, AK Parti hükümetinin zamanla yarıştığına işaret ederek, şöyle devam etti:

"Bizim bir sloganımız var, 'Onlar konuşur, AK Parti yapar.' Yaptığımız şeyin en iyisini yapacağız. Çünkü Allah işini iyi ve güzel yapan insanı sever. Biz Rize için köprüler yapıyoruz. Bu bizim vazifemiz değil ama Rize için özel bir şube müdürlüğü kurdum ve 10 tane köprü, 20 menfez son derece estetik yapılacak. Yani bakan insan 'Ne kadar güzel olmuş.' diyecek. Lütfen bir aksilik olursa bana ulaşmak her zaman mümkün. Şurada şu yanlış yapıldı denilirse arkadaşlar onu dikkate alacaklardır. DSİ burada temel atması dışında 2 tane Orman Teşkilatlarının, 1 tane de Milli Parkların projesi var."

Rize'nin güzellikleri açısından muhteşem olmasına karşın yeterince tanıtılamadığına değinen Bakan Eroğlu, şehri doğa turizmi açısından dünyaya tanıtmak için çalışacaklarını vurguladı.

Eroğlu, bu kapsamda Ayder Yaylası'nda çalışmalar yapacaklarını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Rize AK Parti hükümetinden önce yatırım yapılmayan bir ildi. Bazı dereler temel atılmış, para yok diye maalesef iz ödenek diye bekletiliyordu. İz ödenek yatırım programından düşmesin diye o zamanki parayla 1 lirayla yatırımda gözükmesi. Biz Sayın Cumhurbaşkanımız ve hükümetimiz ile muazzam yatırımlar yaptık. Rize'ye şu ana kadar 12 milyar lira yatırım yapıldı. Her konuda bakanlıklar burada önemli yatırımlar yapmaya başladı. Yeterli görmüyorum ama daha güzel hizmetler yapmak için bir seferberlik başlattık."

- "Burada bir marka oluşturalım, dünya çapında olsun"

Rize'ye daha önce yaptığı ziyaretlerde Anzer balının gündeme geldiğini hatırlatan Eroğlu, o dönemlerde bal ormanı kurulması talimatı verdiğini söyledi.

Bakan Eroğlu, arıcılara tam destek verildiğini, bu nedenle de Dünya Arıcılık Kongresi'nin önümüzdeki hafta İstanbul'da düzenleneceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Biz bütün Rizelilere imkanım yok diyorsa arkadaş para bizden, yüzde 20'si bizden. Cumhurbaşkanımız faizi de kaldırdı. Yerim yok, yer de bizden. Diyeceksiniz ki 'Ben kestane balı üretmek istiyorum.' Kestane ağacı dikmesi, yollarının oluşturulması her şeyi bize ait. Gelin Rize'yi dünyanın en şifalı marka balları üretilen bir merkez haline getirelim. Çok büyük bir potansiyel var. Sadece talepte bulunacaksınız. 7 tane kurduk isterseniz 70 tane daha kurarız ama bunun için sizlerden bir talebim var. Burada bir marka oluşturalım, dünya çapında olsun."

- "Dereler nakış nakış işleniyor"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise Orman ve Su İşleri Bakanlığının Rize'deki hizmetleriyle adeta dereleri nakış nakış işlediğini vurguladı.

Daha önce kentte yağmur yağdığı zaman herkesin 'Acaba bir sıkıntı olacak mı?' diye endişe ettiğine işaret eden Bak, "Çok şükür bunları kademe kademe aşıyoruz. Dün akşam Arhavi'de yağış vardı. Orada yapılan çalışmalar nedeniyle bir sorun yaşanmadı." dedi.

Bakan Bak, Rize'nin en önemli değerlerinin çay ve ardından turizm olduğuna dikkati çekerek, şunları ifade etti:

"Bakın Rize-Artvin havalimanının çalışmaları devam ediyor. Biz Rize'de turizm ekseninde gelişeceğiz fakat bunu yaparken de gelenlere değerlerimizi en iyi şekilde sunmamız gerekiyor. Bunlar ormanlarımız, derelerimiz ve tabiat güzelliklerimiz. Bu değerlerin ortaya çıkarılmasında Orman ve Su İşleri Bakanlığı bizlere çok büyük destek veriyor. Biz turizm eksenli Rize'nin büyümesini istiyoruz. Bu nedenle derelerimizi ve ormanlarımızı sahipleneceğiz. Onlara gözümüz gibi bakacağız. Geleceğimize aktaracağımız en önemli değerlerimiz onlar. Derelerimizi kirletmeyeceğiz, onlara çöp atamayacağız. Devletimiz her şeyi yapıyor, biz de katkı sunacağız."

Yatırımlardan dolayı teşekkür eden Bak, "Görevleri olmamasına rağmen köprüler yapıyorlar, sular getiriyorlar. Ayrıca milli parklar, bal ormanları gibi projelerle köylümüze çeşitli hizmetlerde bulunuyorlar. Bugün mutluyuz." dedi.

Bak, AK Parti iktidarları döneminde Rize'ye yapılan yatırımların ortada olduğunu belirterek, hizmet etmeye devam ettiklerini vurguladı.

Bak, "Bu toprakların çocuğu, kimsesizlerin kimsesi, dünyadaki sessiz yığınların sesi olan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıkmamız lazım. Biz Rizeliler olarak Kaçkar Dağları gibi arkasındayız." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Bakanlar Eroğlu ve Bak, butonlara basarak 16 tesisin temelini attı.

Bu arada programın düzenlendiği merkezin çevresinde Orman Bölge Müdürlüğü görevlilerince vatandaşlara ücretsiz meyve fidanı dağıtıldı.

- Kadir Topbaş'ın görevinden istifası

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, daha sonra Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap'ı makamında ziyaret etti.

Bakan Eroğlu, burada bir gazetecinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın görevinden istifa etmesiyle ilgili sorusuna, şu yanıtı verdi:

"Kadir Bey uzun yıllar hizmet ettiği için kendi kararı, saygıyla karşılıyoruz. Kendisi partisinden istifa etmediğini söyledi. Şimdiye kadar hizmet etti ve teşekkür ediyoruz. Bunun altında bir şey aramak yanlış. Kendisi zaten izah etti. Kendine göre sebepleri vardır. İnsanlar istifa ederken ona göre düşünceleri vardır. Sağlık sebebi olabilir, başka sebepler olabilir. Geçenlerde bir valimiz emekli olacağını söyledi. 'Niye emekli olacaksın?' dediğimizde 'Torunlar var, onlara kimse bakamıyor, bu yaştan sonra onlara bakacağım.' dedi. Onu kendisine sorarsanız daha iyi olur."



