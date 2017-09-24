Futbol: Süper Lig

Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu
Hakemler: Serkan Tokat, Mustafa Sönmez, Yusuf Bozdoğan
Kardemir Karabükspor: Rybka, Papp, Gaman, Dany, Ibanez, Bliznichenko, Ceyhun Gülselam, Grozav, Tanase, İlhan Depe, Yatabare
Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Chebake, Yalçın Ayhan, Sadık Çiftpınar, Rahman Buğra Çağıran, Azubuike, Aytaç Kara, Dening, Adem Büyük, Eren Tozlu, Boutaib
Goller: Dk. 15 Yalçın Ayhan, Dk. 39 Adem Büyük, Dk. 45+2 Eren Tozlu (Evkur Yeni Malatyaspor)
KARABÜK (AA) - Süper Lig'in 6. haftasında yapılan Kardemir Karabükspor-Evkur Yeni Malatyaspor maçının ilk yarısı konuk takımın 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
14. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor'da sağ kanattan Chebake'nin ceza sahasına gönderdiği taç atışında Boutaib'in kafayla vurduğu topu kaleci Rybka kornere çeldi.
15. dakikada konuk takım mücadelede öne geçti. Sağdan Aytaç Kara'nın kullandığı kornerde altıpas gerisine iyi yükselen Yalçın Ayhan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1
24. dakikada gelişen Kardemir Karabükspor atağında Tanase'nin penaltı noktası üzerinde gönderdiği topla buluşan Bliznichenko'nun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ertaç Özbir'de kaldı.
36. dakikada ev sahibi takımda kazanılan serbest vuruşta Grozav'un penaltı noktasına doğru gönderdiği topa Papp kafayla vurdu ancak kaleci Ertaç Özbir meşin yuvarlağı kontrol etti.
39. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor, farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan gelişen atakta Dening'in ceza sahası içine ortaladığı meşin yuvarlağa Adem Büyük altıpas gerisinde bekletmeden vurdu ve topu ağlara gönderdi: 0-2
45+2. dakikada Malatya temsilcisi, bir gol daha buldu. Boutaib ile gelişen hızlı atakta Kardemir Karabükspor savunmasından seken topu ceza sahası yayı içinde kontrol eden Eren Tozlu, kaleci Rybka'yı geçtikten sonra topu filelere yolladı: 0-3
Karşılaşmanın ilk yarısı konuk takımın 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.