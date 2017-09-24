Futbol: Süper Lig

Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Halis Özkahya, Ceyhun Sesigüzel, Hakan Yemişken
Demir Grup Sivasspor: Rochet, Rıdvan Şimşek, Bjarsmyr, Medjani, Elderson, Rybalka, Ndinga, Bifouma, Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç, Kone
Göztepe: Beto, Sabri Sarıoğlu, Kadu, Peybernes, Traore, Rotman, Selçuk Şahin, Scarione, Castro, Tayfur Bingöl, Jahovic
Goller: Dk. 16 Jahovic (Kendi kalesine) (Demir Grup Sivasspor), Dk. 33 ve Dk. 45+2 (Penaltıdan) Jahovic (Göztepe)
Kırmızı kart: Dk. 45+1 Medjani (Demir Grup Sivasspor)
SİVAS (AA) - Süper Lig'in 6. haftasındaki Demir Grup Sivasspor-Göztepe karşılaşmasının ilk yarısını, konuk ekip 2-1 önde tamamladı.
3. dakikada Castro'nun uzun pasında savunmasının arkasında kaleciyle karşı karşıya kalan Jahovic, topa vurmakta geç kalınca son anda araya giren Rıdvan Şimşek tehlikeyi önledi.
15. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın ceza alanı dışından sağ çaprazdan etkili şutunda kaleci Beto, gole izin vermedi.
16. dakikada Sivasspor 1-0 öne geçti. Rybalka'nın sağdan kullandığı kornerde ceza alanında topu kafayla uzaklaştırmak isteyen Jahovic, meşin yuvarlağı kendi kalesine gönderdi: 1-0
33. dakikada Göztepe beraberlik golünü buldu. Elderson'dan kaptığı topla sağdan son çizgiye hareketlenen Castro'nun ceza alanına gönderdiği meşin yuvarlağı, kale alanındaki Jahovic filelerle buluşturdu: 1-1
45+2. dakikada Göztepe, skoru 2-1'e getirdi. Sol kanattan topla ceza alanına giren Traore'ye, Medjani'nin müdahalesi sonrası karşılaşmanın hakemi Halis Özkahya penaltı noktasını gösterdi. Bu pozisyonda Medjani, kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Penaltıyı kullanan Jahovic, topu filelere göndererek, skoru 2-1'e getirdi.
Karşılaşmanın ilk yarısı Göztepe'nin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.