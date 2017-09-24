ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SİVAS HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Futbol: Süper Lig

24 Eylül 2017 Pazar, 15:09
Futbol: Süper Lig

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Halis Özkahya, Ceyhun Sesigüzel, Hakan Yemişken

Demir Grup Sivasspor: Rochet, Rıdvan Şimşek, Bjarsmyr, Medjani, Elderson, Rybalka, Ndinga, Bifouma, Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç, Kone

Göztepe: Beto, Sabri Sarıoğlu, Kadu, Peybernes, Traore, Rotman, Selçuk Şahin, Scarione, Castro, Tayfur Bingöl, Jahovic

Goller: Dk. 16 Jahovic (Kendi kalesine) (Demir Grup Sivasspor), Dk. 33 ve Dk. 45+2 (Penaltıdan) Jahovic (Göztepe)

Kırmızı kart: Dk. 45+1 Medjani (Demir Grup Sivasspor)


SİVAS (AA) - Süper Lig'in 6. haftasındaki Demir Grup Sivasspor-Göztepe karşılaşmasının ilk yarısını, konuk ekip 2-1 önde tamamladı.

3. dakikada Castro'nun uzun pasında savunmasının arkasında kaleciyle karşı karşıya kalan Jahovic, topa vurmakta geç kalınca son anda araya giren Rıdvan Şimşek tehlikeyi önledi.

15. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın ceza alanı dışından sağ çaprazdan etkili şutunda kaleci Beto, gole izin vermedi.

16. dakikada Sivasspor 1-0 öne geçti. Rybalka'nın sağdan kullandığı kornerde ceza alanında topu kafayla uzaklaştırmak isteyen Jahovic, meşin yuvarlağı kendi kalesine gönderdi: 1-0

33. dakikada Göztepe beraberlik golünü buldu. Elderson'dan kaptığı topla sağdan son çizgiye hareketlenen Castro'nun ceza alanına gönderdiği meşin yuvarlağı, kale alanındaki Jahovic filelerle buluşturdu: 1-1

45+2. dakikada Göztepe, skoru 2-1'e getirdi. Sol kanattan topla ceza alanına giren Traore'ye, Medjani'nin müdahalesi sonrası karşılaşmanın hakemi Halis Özkahya penaltı noktasını gösterdi. Bu pozisyonda Medjani, kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Penaltıyı kullanan Jahovic, topu filelere göndererek, skoru 2-1'e getirdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı Göztepe'nin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.



İLGİLİ HABERLER
Futbol: Süper Lig
YEREL

FUTBOL: SÜPER LİG
Sivas'ta otobüste 118 yabancı uyruklu yakalandı
YEREL

SİVAS'TA OTOBÜSTE 118 YABANCI UYRUKLU YAKALANDI

Tazyikli suyla yıkanan esnaf konuştu
YEREL

TAZYİKLİ SUYLA YIKANAN ESNAF KONUŞTU