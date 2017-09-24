Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu:

BURSA (AA) - Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) yarın yapmayı planladığı tartışmalı referandumuna ilişkin, "Eğer bu referandum gerçekleştirilecek olursa Türkiye'nin kendi çerçevesinden, kendi tezleri doğrultusunda atacağı adımlar mutlaka vardır, bunlar da görüşülmüştür, bunlarla ilgili olarak da kararlar alınmıştır. Adımların hangi çerçevede olacağını hep birlikte göreceğiz." dedi.

Malatya Darende Derneğinin Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesindeki Atatürk Kent Ormanı'nda düzenlediği "Geleneksel 11. Piknik Şöleni''ne katılan Çavuşoğlu, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin "Tezkere Meclis'ten geçti. Barzani'nin referandumla ilgili ısrarı devam ediyor. Neler söylemek istersiniz?" sorusuna Çavuşoğlu, şu yanıtı verdi:

"Birazcık tarih bilgisine sahip her kim varsa esasında bu noktada atılmış adımın ne kadar kasıtlı, bölgedeki barışa, huzura kasteden bir adım olduğunu rahatlıkla görebilecektir. Çünkü bugün Barzani'nin halen bu referandumu gerçekleştirmekteki ısrarını anlamak mümkün değildir. Baktığımız zaman neredeyse bütün ülkelerin üzerinde hemfikir olduğu bir konu karşısında Barzani'nin bu tutumunda bir değişikliğe gitmemesi bir akıl tutulmasından ibarettir. Esasen sadece değişik ülkelerin değil ama aynı zamanda bölgede yaşamakta olan toplum kesimlerinin, Türkmenlerin, Keldanilerin, Süryanilerin, Kürtlerin, Arapların ve daha burada sayamayacağım birçok kimliğe sahip bulunan birçok kesimin karşı durduğu ama sadece Barzani'nin peşinden gitmeye devam ettiği bu kararını anlamak mümkün değil. Umuyor ve diliyoruz ki saat 16.00 itibarıyla yeniden bir açıklama yapılacağı bilgisi ajanslara düşmüş oldu. Son olarak bu noktada son kararını, nihai kararını bu referandumu iptal etmek noktasında bir karar olarak izhar eder."

- "Bu kararın iptal edilmesi gerekir"

Çavuşoğlu, bu kararın ertelenmesinin de mevzu bahis olamayacağını vurgulayarak, "Bu kararın iptal edilmesi gerekir. Çünkü ertelenmesi demek, referandum kararının önümüzdeki süreçte yeniden gündeme gelmesi demek anlamına gelir ki biz bunu da kabul etmiyoruz." diye konuştu.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki siyasetçilerin, sivil toplum kurumlarının arasında bu konuda görüş birliği olmadığına dikkati çeken Çavuşoğlu, "Ülkede siyaset yapan Goran Partisi örneğin bu referanduma karşı. Aslında birçok kesimin karşı olduğu bu referanduma seslerini yükseltememesinin nedenleri de belli. Çünkü öyle hassas bir noktadan bu konuya adım atıldı ki bir yerde buna karşı gelmek sanki bütün tarihsel birikime karşı gelmekmiş gibi bir anlam çıkaracak mahiyet arz ettirildi. Baktığımız zaman bu konu öyle 15-16 yaşındaki romantik hayallerin peşine takılarak gidilecek bir konu da değil." değerlendirmesinde bulundu.

Bölgede Türkmenlerin, Kürtlerin, Arapların, Keldanilerin ve Süryanilerin yaşadığını dile getiren Çavuşoğlu, bölgenin ateş çemberi içine sokulmasının sadece Kuzey Irak'takilerin huzurunu ve barışını kaçırmayacağını, küresel ve bölgesel anlamda da sonuçlar doğuracağını anlattı.

Çavuşoğlu, Irak'ın toprak bütünlüğünün muhafaza edilmesinde yarar olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Zaten 1926 yılında imzalanan Ankara Antlaşması'nın da bu çerçevede yürürlüğe girdiğini, buna rağmen böyle bir adım atılıyor olmasının bu imzalanan anlaşmaya muhalefet ve aynı zamanda bir provokasyon olduğunu, onun için Irak'ın toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini ve biz de burada ortaya çıkacak, buna rağmen, tüm bu tepkilerimize, taleplerimize, beklentilerimize rağmen açıkça ifade etmek gerekirse, eğer bu referandum gerçekleştirilecek olur ise Türkiye'nin kendi çerçevesinden kendi tezleri doğrultusunda atacağı adımlar mutlaka vardır, bunlar da görüşülmüştür, bunlarla ilgili olarak da kararlar alınmıştır. Adımların hangi çerçevede olacağını hep birlikte göreceğiz. Bunlardan ilki biliyorsunuz dün itibarıyla bir tezkere uzatımı söz konusuydu, tezkereyi uzattık. Artık o anlamda önümüzde yolumuz açılmış oldu ama bunun dışında çeşitli şekillerde alabileceğimiz kararlar mutlaka var. Bunları kararlaştırdık ve devreye almakta da hiçbir beis görmüyoruz, imtina etmeyeceğiz. Bu noktada bölgenin istikrarı ve huzurunun korunması için Türkiye olarak üzerimize düşeni mutlaka yapacağız."

- "Artık bu bölgede güçlü bir Türkiye vardır"

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, "Askeri müdahale söz konusu mu?'' sorusu üzerine konunun Milli Güvenlik Kurulu ve Bakanlar Kurulunda ele alındığını, alınabilecek tedbirler noktasında gerekli adımların atılmasının kararlaştırıldığını söyledi.

Henüz referandum gerçekleşmediğine işaret eden Çavuşoğlu, "2 saat sonra hangi noktada bir açıklama yapacağını bilmediğimiz bir durumdayız. Türkiye eski Türkiye değildir. Türkiye eskiden olduğu gibi bölgedeki birtakım tezleri kendisine dayatılarak yol alındığı, Türkiye’nin kendi içine kapanarak etrafında olup bitene gözlerini yumduğu bir Türkiye değildir. Artık bu bölgede güçlü bir Türkiye vardır. Bu bölgede atılacak adımlarda Türkiye’nin iddia ve tezleri de mutlaka nazara alınmalıdır. Ben şimdi tekrardan çağrıda bulunuyorum. Barzani mutlaka bu referandum kararını gözden geçirip, iptal etmelidir. Erteleme değil iptal etmelidir. Baktığınız zaman bir başka şey daha insanın aklına geliyor. Bugün ABD, birçok Batılı ülke, İran, elbette Irak, Türkiye, Rusya ve daha birçok ülkenin bu manada bunu yanlış bulduğunu ifade etmesine rağmen Irak Bölgesel Yönetimi'nin sadece İsrail’in peşine takılarak bu kararında ısrar etmesini anlamak mümkün değildir." ifadelerini kullandı.

Barzani yönetiminin ve partisinin bugün bölgede gittikçe itibarını kaybeden bir konumda bulunduğunu dile getiren Çavuşoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Eğer Barzani kendi siyasi ikbali için önümüzdeki seçimler için böyle bir adım atıyorsa bu akıl tutulmasından da öte bir davranıştır. Dediğim gibi herkes sağduyulu düşünmek zorundadır. Birinci Dünya Savaşı'nda yaşananların halen canlı hatıralarını biliyoruz, görüyoruz. Birinci Dünya Savaşı'nı ve sonrasında yaşananları gördükten sonra halen bunun peşinde koşmanın gerçekten de akıl alır bir tarafı yoktur. Ellerinde cetvellerle bölgede dolaşanların, cirit atanların varlığını bilmekle beraber buna rağmen tekrardan köyleri, aileleri, birinden ayıracak, uzaklaştıracak böyle bir davranışın hiçbir şekilde fayda sağlamayacağını, öncelikle de bölgede yaşayan çeşitli toplum kesimleri için fayda sağlamayacağını ama hele hele Barzani’ye hiçbir getirisi olmayacağını, romantik hayallerin peşine takılarak siyaset yapmanın artık gününün geçtiğini, rasyonel düşüncenin, realpolitik durumların nazara alınması gerektiğini hatırlaması gerekiyor.''