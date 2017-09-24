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Müşteri çekebilmek için böreklerinin arasına altın koyuyor

24 Eylül 2017 Pazar, 15:43
Müşteri çekebilmek için böreklerinin arasına altın koyuyor

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde börekçilik yapan Tevfik Kaya (43) müşteri çekebilmek için altın kampanyası düzenliyor.

Kahya Mahallesine bağlı Tekirdağ Caddesindeki dükkanına sabahın erken saatlerinde gelen Kaya, ilk iş olarak börek ve poğaçalarının hamurunu yoğuruyor.

Poğaça ve börekleri fırına sürmeden içlerine gram altın koyan Kaya, müşterilerini arttırmayı umut ediyor.

Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, işlerindeki durgunluğu yenmek ve müşterilerini arttırabilmek için böyle bir kampanya düzenlediğini söyledi.

Altın kampanyasını her ayın onunda düzenlediğini hatırlatan Kaya, "Ben 26 yıldır poğaça ve börek satıyorum. Hem işlerimde durgunluğu canlandırmak hem de vatandaşlara lezzetli ürünler sunabilmek için altın kampanyası düzenledim. Bu kampanyayı geçen ay düzenlemeye başladım. Bundan sonra da her ay düzenlemeye devam edeceğim." şeklinde konuştu.

Kampanya'dan sonra satışlarında artış olduğunun altını çizen Kaya, "Altın kampanyasının etkilerini görmeye başladım. Bundan sonra her ayın onunda bu kampanya düzenlemeye devam edeceğim. Satışlarımda yüzde 30 artış meydana geldi. Vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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