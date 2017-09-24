Muş'ta kamyonetle tır çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

MUŞ (AA) - Muş'ta kamyonetle tırın çarpışması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Muş-Bitlis karayolunda Ferhat Olcay'ın (22) kullandığı 49 AU 998 plakalı kamyonet, Muş Kültür Merkezi mevkisinde refüjü aşıp karşı şeride geçerek Yahya Kukey yönetimindeki 38 GR 997 plakalı tırla çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan tır, Kültür Merkezi'nin duvarına çarptı.
Kamyonet sürücüsü Olcay, kaza yerinde hayatını kaybetti.
Araçta sıkışan tır şoförü Kukey, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekiplerinin bir saatlik çalışmasıyla çıkarılarak Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olcay'ın cesedi, incelemenin ardından aynı hastanenin morguna konuldu.
AFAD İl Müdürü Maşallah Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, ihbarın ardından kısa sürede kaza yerine geldiklerini söyledi.
Yıldız, "Buraya geldiğimizde sürücünün biri hayatını kaybetmiş, diğeri aracında sıkışmıştı. Yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu tır sürücüsünü sıkıştığı yerden çıkartıp sağlık ekiplerine teslim ettik." dedi.