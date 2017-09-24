Sağlık Bakanı Demircan:

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

SAMSUN (AA) - Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, "Türkiye, diyabet konusunda maalesef dünya üzerinde olumsuz noktada. İlk 10'nun içine doğru gidiyoruz. Diyabet sadece diyabet hastalığı değil, diyabetten öte pek çok hastalıkları peşinden getiren bir hastalık. Bunun için Türkiye'nin beslenme haritasını çıkaran bir çalışma yapıyoruz." dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezinde düzenlenen AK Parti Atakum 4. Olağan Kongresi'ne katılan Demircan, konuşmasında gündeme ilişkin ve sağlıkla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada önemli bir güç olduğunu, bölgede hedefleri olanların Türkiye'nin üzerine geldiğini ifade eden Demircan, 35-40 yıldır süren terörün, darbelerin, darbe girişimlerinin, FETÖ'nün bunun bir parçası olduğunu bildirdi.

- Kuzey Irak'taki gelişmeler

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) düzenleyeceği bağımsızlık referandumuna değinen Demircan, şöyle devam etti:

"Kuzey Irak'taki sözde referandum hareketiyle bölgeyi yeniden bir çatışmanın, dengesizliğin, kaosun içine çekmek istiyorlar. Biliniz ki bunlar hep bölgede bu projelerin karşısında duran Türkiye'ye karşı saldırılardır. Türkiye bunların üstesinden gelecek inşallah. Ama onun bir yolu var. Onun yolu, Türkiye'nin güçlü olmasından geçiyor. Bir ülkenin güçlü olması o ülkede siyasi iradenin yani millet iradesinin güçlü olmasıyla mümkündür."

Türkiye'nin 15 Temmuz'da güçlü bir milli iradeyle darbeye karşı koyduğunu anımsatan Demircan, "15 Temmuz darbe girişimi süresinde Türkiye'de parçalı bir irade olsaydı yani koalisyonlar, birbirleriyle parçalanmış bir arada duramayan siyasi irade olsaydı Allah korusun Türkiye böyle bir darbe girişiminin üstesinden gelemezdi." dedi.

AK Parti'nin siyasi iradeyle milli iradeyi bir araya topladığını belirten Demircan, şunları aktardı:

"AK Parti'nin kaderiyle Türkiye Cumhuriyeti'nin milletimizin kaderi artık birbirinden ayrılamaz haldedir. O nedenle AK Parti'nin gücü artmalı güçlenmeli ki Türkiye'deki milli irade devlet yönetimine güçlü bir şekilde yansısın. Bizim gücümüz nereden geliyor, ona bakalım. AK Parti nereden güçlüdür? Birincisi biz birbirimizi seviyoruz. Biz milletimizi seviyoruz. Bizim gücümüz birbirimize olan sevgimiz, milletimize olan sevgimiz ve bağlılığımızdandır."

Sağlık alanındaki çalışmalara da değinen Demircan, Türkiye'nin sağlık alanında çok önemli mesafeler kat ettiğini, etmeye de devam ettiğini vurguladı. Demircan, şehir hastanelerinin birinin de Samsun'a yapılacağını söyledi.

- "Türkiye, diyabet konusunda olumsuz noktada"

Bakan Demircan, diyabetin giderek yaygınlaşan bir sağlık sorunu olduğunu, beraberinde başka hastalıkları da getirdiğini anlatarak, Türkiye'de diyabetin önüne geçmek için çalışmalar yapacaklarını belirtti.

Demircan, şunları ifade etti:

"Türkiye, diyabet konusunda maalesef dünya üzerinde olumsuz noktada. İlk 10'nun içine doğru gidiyoruz. Avrupa ülkeleri arasında sayısal olarak baktığımızda üçüncüyüz. Oransal olarak baktığımızda Almanya'dan sonra ikinciyiz. Bu bir geleceğe dönük tehlikedir. Türkiye diyabetle mücadelesini vermek zorunda ve bu konuda vatandaşlarımızla el birliği yaparak gerekenleri yerine getireceğiz. Diyabet sadece diyabet hastalığı değil, diyabetten öte pek çok hastalıkları peşinden getiren bir hastalık. Bunun için Türkiye'nin beslenme haritasını çıkaran bir çalışma yapıyoruz. Pilot çalışma iki ilimizde yapıldı. Şimdi bütün ülke sathında bu çalışmayı yaparak Türkiye'nin bu konuda neleri dikkate almalı neler konusunda adım atmalı bunu hep birlikte ileriki günlerde konuşacağız."

Sağlık Bakanlığı olarak gereksiz antibiyotik kullanımının önüne geçmek için yaptıkları çalışmalardan olumlu sonuçlar aldıklarını, antibiyotik kullanımında yaklaşık yüzde 15'lik azalma olduğunu vurgulayan Bakan Demircan, bunun bilinçli ilaç kullanımı çalışması sonucu elde edildiğini, bilinçli ilaç kullanımını daha da ileriye taşıyacaklarını sözlerine ekledi.