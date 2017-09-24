AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan:

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SAMSUN (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, dün Türkiye'nin milli bütünlüğü, içinde bulunduğu bölgenin birliği, beraberliği ve geleceği açısından çok önemli bir kararın alındığını belirterek, "Tezkere uzatıldı. Türk Silahlı Kuvvetlerine tekrar yetki verildi. Bundan sonraki gelişmeler hakikaten dünya açısından büyük bir önem arz etmekte." dedi.

Karaaslan, Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde düzenlenen partisinin Atakum 4. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sadece AK Parti'nin ve Türkiye'nin lideri olmadığını, mazlumların umudu olduğunu söyledi.

AK Parti'nin gücünü, milletin gücünden aldığını ifade eden Karaaslan, milleti temsil ederken bu sorumluluğun bilinci içinde hareket ettiklerinin altını çizdi.

Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon konusunda Hükümete verilen yetkinin bir yıl daha uzatıldığını anımsatan Karaaslan, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin milli bütünlüğü açısından, içinde bulunduğumuz bu bölgenin bütünlüğü, birliği, beraberliği ve geleceği açısından çok önemli bir kararın alındığı gündü dün. Tezkere uzatıldı. Türk Silahlı Kuvvetlerine tekrar yetki verildi. Bundan sonraki gelişmeler hakikaten dünya açısından büyük bir önem arz etmekte. Yani mesele büyük ve gün geçmiyor ki yeni bir mesele daha eklenmesin bu yaşananlara. O yüzden mesuliyetimiz de büyük. O yüzden içinde bulunduğumuz bu yapı, gündelik tartışmalara, günlük siyasi çekişmelere bireysel birtakım arzu ve isteklere hapsedilemeyecek kadar önemli bir sorumluluk."

Bu topraklarda milli mücadele verildiğini vurgulayan Karaaslan, yöntemlerin değiştiğini ancak mücadelenin değişmediğini dile getirdi. Karaaslan, Türkiye'ye için 2019'un önemine işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"AK Parti eşittir Türkiye. Siyaseten aynı görüşte olmasa da bazen eleştirse de kızsa da ama bu gerçeği kabul eden milyonlar var bu ülkede. O açıdan bakıldığında AK Parti bir iddianın sahibiydi bundan 16 sene önce kurulurken. Bugün o iddiayı gerçekleştirmekle birlikte çok yeni iddiaların sahibi. Hep birlikte gerçekleştireceğiz. Hep birlikte başaracağız."

Muhalefetin her türlü kutsalı, ortak paydayı tartışmaya açtığını belirterek eleştiride bulunan Karaaslan, "Onlarla da mücadele ediyoruz, edeceğiz. Bu Türkiye siyaseti açısından bugüne kadar artık yaşamaya alıştığımız bir dönem ama amaç Türkiye olduğunda, Türkiye'nin ortak geleceği olduğunda birleşme iradesini gösterebilenler olmalıyız biz. Bize yakışan mutlaka bu olmalıdır." ifadelerini kullandı.

Kongreye, AK Parti Samsun Milletvekilleri Akif Çağatay Kılıç, Hasan Basri Kurt ve Orhan Kırcalı ile AK Parti İl Başkanı Muharrem Göksel, Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, AK Parti Atakum İlçe Başkanı Haluk Köksoy ve partililer katıldı.