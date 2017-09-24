ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SİVAS HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Futbol: Süper Lig

24 Eylül 2017 Pazar, 16:11

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Halis Özkahya, Ceyhun Sesigüzel, Hakan Yemişken

Demir Grup Sivasspor: Rochet, Rıdvan Şimşek, Bjarsmyr, Medjani, Elderson, Rybalka (Dk. 55 Auremir), Ndinga, Bifouma, Mert Hakan Yandaş (Dk. 46 Ziya Erdal), Emre Kılınç (Dk. 67 Hakan Arslan), Kone

Göztepe: Beto, Sabri Sarıoğlu, Kadu, Peybernes, Traore, Rotman, Selçuk Şahin, Scarione (Dk. 79 Halil Akbunar), Castro, Tayfur Bingöl (Dk. 86 Gouffran), Jahovic (Dk. 67 Ghilas)

Goller: Dk. 16 Jahovic (Kendi kalesine), Dk. 85 Kone (Demir Grup Sivasspor), Dk. 33 ile Dk. 45+2 ve Dk. 53 (Penaltıdan) Jahovic (Göztepe)

Kırmızı kart: Dk. 45+1 Medjani (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kart: Dk. 53 Jahovic (Göztepe)


SİVAS (AA) - Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe, deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 3-2 yendi.

48. dakikada Scarione'nin pasında Jahovic'in ceza yayı çizgisi üzerinden şutunda kaleci Rochet, topu kornere tokatladı.

53. dakikada Göztepe farkı 2'ye çıkardı. Scarione'nin ceza alanına ortasında, karşılaşmanın hakemi Halis Özkahya, Elderson'un topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle ikinci kez penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Jahovic, topu filelere göndererek skoru 3-1'e getirdi.

57. dakikada Scarione'nin savunmanın arkasına gönderdiği topta kaleciyle karşı karşıya kalan Tayfur Bingöl'ün penaltı noktası civarından vuruşunda, kalesini iyi kapatan Rochet, gole izin vermedi.

76. dakikada Tayfur Bingöl'ün pasında ceza alanında topla buluşan Scarione'nin vuruşunda meşin yuvarlak direğin üstünden auta gitti.

83. dakikada Kone'nin ceza yayı üzerinden şutunda defanstan sekerek yön değiştiren topu kaleci Beto, güçlükle kornere çeldi.

85. dakikada Demir Grup Sivasspor farkı 1'e indirdi. Hakan Arslan'ın ceza alanından etkisiz vuruşunda kaleye yönelen topa dokunan Kone, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-3

Maç, Göztepe'nin 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.


İLGİLİ HABERLER
Futbol: Süper Lig
YEREL

FUTBOL: SÜPER LİG
Sivas'ta otobüste 118 yabancı uyruklu yakalandı
YEREL

SİVAS'TA OTOBÜSTE 118 YABANCI UYRUKLU YAKALANDI

Tazyikli suyla yıkanan esnaf konuştu
YEREL

TAZYİKLİ SUYLA YIKANAN ESNAF KONUŞTU