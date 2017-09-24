Futbol: Süper Lig

Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Halis Özkahya, Ceyhun Sesigüzel, Hakan Yemişken
Demir Grup Sivasspor: Rochet, Rıdvan Şimşek, Bjarsmyr, Medjani, Elderson, Rybalka (Dk. 55 Auremir), Ndinga, Bifouma, Mert Hakan Yandaş (Dk. 46 Ziya Erdal), Emre Kılınç (Dk. 67 Hakan Arslan), Kone
Göztepe: Beto, Sabri Sarıoğlu, Kadu, Peybernes, Traore, Rotman, Selçuk Şahin, Scarione (Dk. 79 Halil Akbunar), Castro, Tayfur Bingöl (Dk. 86 Gouffran), Jahovic (Dk. 67 Ghilas)
Goller: Dk. 16 Jahovic (Kendi kalesine), Dk. 85 Kone (Demir Grup Sivasspor), Dk. 33 ile Dk. 45+2 ve Dk. 53 (Penaltıdan) Jahovic (Göztepe)
Kırmızı kart: Dk. 45+1 Medjani (Demir Grup Sivasspor)
Sarı kart: Dk. 53 Jahovic (Göztepe)
SİVAS (AA) - Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe, deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 3-2 yendi.
48. dakikada Scarione'nin pasında Jahovic'in ceza yayı çizgisi üzerinden şutunda kaleci Rochet, topu kornere tokatladı.
53. dakikada Göztepe farkı 2'ye çıkardı. Scarione'nin ceza alanına ortasında, karşılaşmanın hakemi Halis Özkahya, Elderson'un topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle ikinci kez penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Jahovic, topu filelere göndererek skoru 3-1'e getirdi.
57. dakikada Scarione'nin savunmanın arkasına gönderdiği topta kaleciyle karşı karşıya kalan Tayfur Bingöl'ün penaltı noktası civarından vuruşunda, kalesini iyi kapatan Rochet, gole izin vermedi.
76. dakikada Tayfur Bingöl'ün pasında ceza alanında topla buluşan Scarione'nin vuruşunda meşin yuvarlak direğin üstünden auta gitti.
83. dakikada Kone'nin ceza yayı üzerinden şutunda defanstan sekerek yön değiştiren topu kaleci Beto, güçlükle kornere çeldi.
85. dakikada Demir Grup Sivasspor farkı 1'e indirdi. Hakan Arslan'ın ceza alanından etkisiz vuruşunda kaleye yönelen topa dokunan Kone, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-3
Maç, Göztepe'nin 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.