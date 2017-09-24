Aydın'daki kavga

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

AYDIN (AA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde 3 gün önce çıkan kavgada yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Fatih Mahallesi'ndeki büfenin önünde çıkan kavgada ağır yaralanan Uğur Ürün (23), Aydın Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ürün'ün ölüm haberini alan çok sayıda yakını, hastanenin önünde toplandı. Hastane çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Vefat haberinden birkaç saat sonra büfeye pompalı tüfekle ateş açıldı.

Kapalı olan büfede saldırı nedeniyle hasar oluştu, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bu arada, kavganın ardından gözaltına alınan Engin T, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kavgaya karıştığı ve Ürün'ün ölümüne neden olduğu değerlendirilen zanlının yakalanması için ise çalışmalar sürüyor.

Fatih Mahallesi'ndeki büfenin önünde 21 Eylül'de aralarında husumet bulunan kişiler arasında kavga çıkmış, içki şişeleri ve sopaların kullanıldığı olayda Ürün ağır yaralanmış, hafif yaralanan Engin T. tedavisinin ardından gözaltına alınmıştı.