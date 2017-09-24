IKBY'deki tartışmalı referandum

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Beğdili Oğuzboyları Federasyonu Genel Başkanı Faik Akyılmaz, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) düzenleyeceği bağımsızlık referandumuna ilişkin, "Ne referandumu, ne de bağımsız sözde emperyalistlerin kuklası yapay devleti tanırız" dedi.

Akyılmaz, bazı Türkmen derneklerinin temsilcilerinin katılımıyla federasyon binasında düzenlediği basın toplantısında, etnik esasa dayalı devlet kurmak hevesine kapılan birilerinin, Kerkük ve Musul'u, entrikalarla çalma hayaline kapıldığını söyledi.

Kerkük'ün tereddütsüz bir Türkmen şehri olduğunu, bütün Türk dünyası için önemli olan bu şehrin kendileri için iki kere önemli olduğunu anlatan Akyılmaz, "Çünkü Kerkük Türkmenleri bizim birinci dereceden akrabalarımızdır. Ne Türkmen yurdunun çalınmasına, ne de kavim kardaşlarımıza bir zarar gelmesine seyirci kalırız." dedi.

Akyılmaz, bu hayalle bölge halkını oyalayanların, başta Türkmenler olmak üzere bölge halkına miras kalan Kerkük'ün yeraltı kaynaklarını yağmaladığını dile getirerek, "Kerkük hem bizden hem de bölge halkından çalınmaya çalışılmaktadır. Ne referandumu, ne de bağımsız sözde emperyalistlerin kuklası yapay devleti tanırız." ifadesini kullandı.

- "Özü Türk, sözü Türk Kerkük, yalnız değilsin"

Akyılmaz, şöyle devam etti:

"Türk yurdunda bu sözde referandumla başlayan ve bağımsız bir devlete doğru taşınmak istenen süreç, başta ülkemizin ve milletimizin tamamı olmak üzere, İran ve Suriye de dahil tüm bölge ülkeleri için tehlike arz ediyor. Ancak onlardan bir kat daha fazla Gaziantep'in doğusu ve güney doğusunu içeren bölgeyi tehdit ediyor. Bizim ata topraklarımızı hayali devlet sınırları içinde göstermekle buralara da göz konduğu, en azından yanı başımızda çöreklenme planları yapıldığı açık ve nettir. Ata mezarına, toprağına, malına ve namusuna göz koyana karşı yarımız, atamız öz Elbeyli Türkmeni Şahin Bey, öte yarımız Karayılan oluruz. Özü Türk, sözü Türk, canım Kerkük, hiç korkma, yalnız değilsin. Türkiye Cumhuriyeti, kurumlarıyla, hükümetiyle, Meclisiyle ve arkasına aldığı Türk milletiyle sizin yanınızdadır. Aldığı kararlar ve alacağı tedbirlerle şüphesiz bu emperyalist belaya noktayı koyacaktır."











