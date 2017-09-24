Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Aydın:

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ZONGULDAK (AA) - Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fatih Aydın, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) yarın yapmayı planladığı referanduma ilişkin, "Biz bu referandumu kesinlikle tasvip edemeyiz." dedi.

Aydın, Zonguldak'ta partisinin eylül ayı il divan toplantısında yaptığı konuşmada, Saadet Partisi'nin iktidara geleceğini inandıklarını söyledi.

Kuzey Irak'ta referanduma gidileceğini hatırlatan Aydın, şöyle konuştu:

"Elbetteki oradaki insanlar bir bağımsızlık referandumu yapabilirler ama biz isteriz ki bu bağımsızlık referandumunu Bağdat'a karşı değil, Washington'a, Tel Aviv'e karşı yapsınlar. Biz onların, Bağdat'tan bağımsız olmalarını değil, Tel Aviv'den, Washington'tan, Paris'ten, Londra'dan bağımsız olmalarını isteriz. Bu bölgedeki insanların sorunları, problemleri var mı? Kesinlikle var. Oturup bunu birlikte konuşabiliriz, dertlerimizi paylaşabiliriz. Bu bölgedeki insanların gelecekleriyle ilgili kararları biz kendimiz verebiliriz. Biz diyoruz ki Irak, Suriye, Türkiye, İran, Mısır bir araya gelsinler. Kendi meselelerini kendileri konuşsunlar, bu soruları kendileri çözsünler. İsrail, 'Bu bölgedeki insanların özgürlüğünü, onların huzurunu istiyoruz." diyor. Bunu söyleyen kim? Kuzunun düşmanı olan kurt. Kurda güven olmaz. Bundan dolayı biz bu referandumu kesinlikle tasvip edemeyiz."

Aydın, bölgede huzur, barış ve saadetin yeni mikro devletçiklerin kurulmasıyla olmayacağını belirterek, bunun büyük bir birliktelikle ve İslam birliğinin kurulmasıyla mümkün olacağını dile getirdi.

Türkiye'nin en büyük probleminin kutuplaşma olduğunu ifade eden Aydın, "İnsanlar kendilerinden olmayanları düşman gibi görüyor. Etrafımızdaki ülkeleri hangi yolla metotla parçalamışlarsa aynısını Türkiye'de yapmak istiyorlar. Bundan dolayı siyasilerin nefret dilini bırakmak mecburiyetleri var." diye konuştu.



