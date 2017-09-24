Zeki Müren'in vefatının 21'inci yılı

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MUĞLA (AA) - Türk Sanat Müziği'nin unutulmaz isimlerinden Zeki Müren için ölümünün 21'inci yılında, son yıllarını geçirdiği ve ölümünden sonra müze olarak düzenlenen evinde mevlit okutuldu.

TSK Mehmetçik Vakfı ve Türk Eğitim Vakfı (TEV) tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen programında sonunda, lokma dağıtıldı.

TSK Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü emekli Tümgeneral Yaşar Bal, gazetecilere yaptığı açıklamada, Zeki Müren'in mal varlığını Türk Eğitim Vakfı (TEV) ve TSK Mehmetçik Vakfı'na bağışladığını anımsattı.

Şehit ve gazi ailelerine maddi ve manevi destek sağladıklarını söyleyen Bal, "Yaptığı bu bağışla da gücümüze güç katmıştır. Minnet ve şükran duygusuyla ölüm yıl dönümünde mevlit okuttuk. Şehitlerimizin ve gazilerimizin emanetleri çocuklarımıza üniversiteyi bitirinceye kadar destek veriyoruz. Ömür boyu gönül bağımız devam ediyor. Her ay yaklaşık 8 bin gazimize bakım yardımı yapıyoruz." dedi.

TEV Genel Müdürü Yıldız Günay ise sanatçıyı her yıl andıklarını söyledi. Oluşturulan Zeki Müren fonları ile sanatçının vefatından bugüne kadar geçen zamanda 2 bin 826 öğrencinin burslu eğitim aldığını belirten Günay, "Bunun dışında vasiyeti ile Bursa'da yaptırılan Güzel Sanatlar Lisesi'nde öğrenciler eğitim almaya devam ediyor. Bu okuldan şimdiye kadar bin 826 öğrencimiz mezun oldu." diye konuştu.

Günay, sanatçıyı anmak için düzenlenen etkinliklere vatandaşların ilgisinin yoğun olduğunu da söyledi.

Etkinliğe katılan vatandaşlar, müzeyi gezip hatıra fotoğrafları çektirdi. Bazı vatandaşlar Bodrum'a tatile geldiklerini, anma etkinliğini tesadüfen duyup katıldıklarını söyledi.

Bodrum'da Zeki Müren'i anma etkinlikleri kapsamında akşam saatlerinde Bodrum Kalesi kuzey hendeğinde gerçekleştirilecek konserde sanatçının şarkıları seslendirilecek.