Muğla'daki yangın

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Turgutreis ve Akçaalan mahallelerinde otluk ve makilik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle güçlükle söndürüldü.

Kuvvetli rüzgarında etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılan yangına, Muğla Büyükşehir Belediyesine bağlı Bodrum İtfaiye Grup Amirliğinde görevli 7 itfaiye, 3 arazöz ile karadan, bir yangın söndürme helikopteriyle de havadan müdahale edildi.

Muğla 911 Arama ve Kurtarma Derneği ile bazı gönüllü vatandaşların da destek vermesine rağmen yangının kontrol altına alınamaması üzerine, vatandaşlar bir süre panik yaşadı. Bölgedeki tarım arazilerine de sıçrayan yangının kontrol altına alınabilmesi için tarla sahipleri kuyudan su çekerek zeytin ağaçlarını korumaya çalıştı.

Yerleşim yerlerine kadar yaklaşan yangın, ekiplerin etkili müdahalesiyle güçlükle kontrol altına alındı. Yangın alanında kalan ve bir yangın söndürme aracının ezdiği kaplumbağayı kurtarmak için vatandaşlar seferber oldu. Hayvansever kaplumbağayı bulunduğu yerden alarak veterinere götürdü.

Yangında yaklaşık 10 hektarlık makilik ve tarım arazisinin zarar gördüğü öğrenildi. Jandarma ekipleri yangınla ilgili bölgede inceleme yaparak, soruşturma başlattı.