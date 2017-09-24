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Antalya'da orman yangını

24 Eylül 2017 Pazar, 16:58

ANTALYA (AA) - Antalya'da 2 hektarlık alanda etkili olan orman yangını, ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Aksu ilçesi Barbaros Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangına itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman Bölge Müdürlüğüne ait 5 arazöz ve bir yangın söndürme helikopteri müdahale etti.

Ekiplerin yoğun müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürülen yangında 2 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

Yangın nedeniyle ormana yakın bir bölgede bulunan kovanlardaki bazı arıların da yoğun duman nedeniyle telef olduğu görüldü.

Polis ekipleri, yangının çıkış sebebine ilişkin araştırma başlattı.

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