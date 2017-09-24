Kahramanmaraş'ta kayıp çocuk ölü bulundu

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta ailesinin iki gün önce kayıp başvurusunda bulunduğu 14 yaşındaki çocuk, ölü bulundu.

Kahramanmaraş Kalesi altındaki kullanılmayan kapalı otoparkın duvarı yanında bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, polise haber verdi.

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerince yapılan incelemede, cesedin 14 yaşındaki Ruhat Özkan Göreş'e ait olduğu tespit edildi.

İki gündür kayıp olduğu öğrenilen Göreş'in cesedi, otopsi için Sütçü İmam Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.



Bu sırada çocuğun olay yerine gelen yakınları fenalaştı. Aileye 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti.





