Maçın ardından

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SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, basit ve bireysel hatalarla Göztepe maçını kaybettiklerini söyledi.

Aybaba, Göztepe'nin 3-2 üstünlüğüyle sona eren karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, rakiplerinin oyunu daraltan ve hızlı çıkan bir ekip olduğunu ve maç öncesi buna göre planlama yaptıklarını belirtti.

Karşılaşmada planladıkları gibi öne de geçtiklerini aktaran Aybaba, "Maalesef, basit ve bireysel hataların önüne geçemiyoruz. Bundan önceki haftalarda da çok basit goller yedik. Top bizim ayağımızdayken hatalar yaptık. Bir de eksik kalınca oyun başka yere gitti." diye konuştu.

Maçın ikinci devresinde, 10 kişi kalmalarına rağmen iyi mücadele ettiklerini vurgulayan Samet Aybaba, gösterdikleri mücadele dolayısıyla oyuncularını kutladı.

Aybaba, hataları azamiye indirmek için çalıştıklarını, iyi bir takıma sahip olduklarını ve gün geçtikçe gelişme kaydedeceklerini sözlerine ekledi.





- Göztepe cephesi





Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna da maça oldukça iyi başladıklarını ve pozisyon da bulduklarını söyledi.

Karşılaşmada geriye düştüklerini ancak rakip eksik kalınca ikinci yarıya çok daha rahat başladıklarını dile getiren Tuna, takım disiplinin en büyük şansları olduğunu vurguladı.

Tuna, "İyi yoldayız. Başarılı bir takımız. Oyunumuz gün geçtikçe gelişiyor. Hatalar yapıyoruz ama daha da gelişmeye açık bir kadromuz var. Lig zor, takımlar birbirine çok yakın, herkesin kazanacak potansiyeli var." dedi.

Yeni bir takım olduklarına, 17-18 oyuncunun aralarına katıldığına dikkati çeken Tuna, "Zirve demeyelim ama biz adımlarımızı çok sağlam ve iyi attığımızı düşünüyoruz. Her hafta oyun anlamında, oyuncuların gelişimi anlamında üstüne koyarak ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bir gazetecinin hedeflerini sorması üzerine Tuna, "Hedeflerim, açıkçası kendimden büyük. Gerçekleştirmek istediklerim futbol adına. Güzel futbol oynatmak, ligde var olmak." dedi.



















