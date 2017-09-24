Sivas'ta otobüste 52 yabancı uyruklu yakalandı

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SİVAS (AA) - Sivas’ın Suşehri ilçesinde yurda yasa dışı yollardan giren 52 yabancı uyruklu yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, D-100 karayolunun Suşehri ilçesi girişi yakınlarında yaptıkları kontrolde ve asayiş uygulamasında, 34 HS 6265 plakalı yolcu otobüsünü durdurdu.

Otobüsün tüm camlarının perde ile kapalı olduğunu gören ekipler, araç içerisinde arama yaptı. Araçta, yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 52 yabancı uyruklu bulunduğu tespit edildi.

Afganistan uyruklu bu kişiler, işlemleri için Koyulhisar ilçesinde askeriyeye ait bölgeye götürüldü.

Bu arada jandarma narkotik köpeğinin tepki vermesi üzerine yabancı uyruklu bu kişilerden birinin üzerinde yapılan aramada terliğin tabanına gizlenmiş 280 gram esrar ele geçirildi.

Otobüse el konulurken, şoförü de jandarma ekiplerince gözaltına alındı.