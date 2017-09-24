Başbakan Yardımcısı Bozdağ: (1)

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KAYSERİ (AA) - Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanı kim ne derse desin bütün dünya liderlerinin birlikte fotoğraf vermekten onur duyduğu bir dünya lideridir. Saygın bir dünya lideridir." dedi.

Bozdağ, Yozgat'ta Çandır Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği konferans salonunda düzenlenen AK Parti ilçe kongresinde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, katıldığı bir televizyon programındaki konuşmasını eleştirdi.

Bozdağ, "Söylediği laf şu, 'Kimse Cumhurbaşkanı ile fotoğraf çektirmek istemiyor, yan yana gelmek istemiyor.' Tam bu lafı söylerken aynı televizyonun ekranına Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Trump'la görüşmesine ilişkin fotoğraflar düştü. Hani derler ya 'Yalancının mumu yatsıya kadar yanar.' Ama bunların mumu bırakın yatsıyı bir dakika bile yanmıyor." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurul Toplantısı vesilesiyle gittiği New York'ta Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, NATO Genel Sekreteri ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ile görüştüğünü ifade eden Bozdağ, 6 devlet başkanı, cumhurbaşkanı, 7 başbakan ile 20 civarında uluslararası düzeyde görüşme yaptığını hatırlattı.

Bunların, ülkelerinin en üst düzeyde yöneticileri, cumhurbaşkanları, başbakanları ve diğer yetkilileri olduğunu kaydeden Bozdağ, şunları söyledi:

"Ama Türkiye'nin ana muhalefetinin lideri utanmadan televizyonda diyor ki 'Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Cumhurbaşkanı ile kimse yan yana gözükmek istemiyor. Kimse fotoğraf çektirmek istemiyor.' Sen görmek istemezsen biz nasıl göstereceğiz bu fotoğrafları. Televizyonlara da demek ki bakmıyor, dünyayı takip etmiyor ama televizyonu da takip etmiyor. Sade bir televizyona bakıyorsa onlar da gösteriyor aslında, demek ki orayı da tam takip etmiyor. Dünyayı takip etmezsen, ikide bir yalanlanan bir siyasetçi pozisyonuna düşer insan ve şimdi düştüğü pozisyon. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanı, kim ne derse desin bütün dünya liderlerinin birlikte fotoğraf vermekten onur duyduğu bir dünya lideridir. Saygın bir dünya lideridir. CHP'nin Genel Başkanı bunu kabul etse ne olur, etmese ne olur, bir kıymeti yok ama insan bununla iftihar eder."

Birleşmiş Milletler Genel Kuruluna giden Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanıyla, cumhurbaşkanlarının, devlet başkanlarının, başbakanların görüşme yapmaktan onur ve gurur duyduklarını vurgulayan Bozdağ, şöyle konuştu:

"Ama öyle değil, görüşme yapmasından rahatsız, görüşme yapmamalarından memnun bir pozisyonda. İstiyorlar ki Türkiye'yi uluslararası güçler dışlasınlar, başka ülkelerin cumhurbaşkanları, başbakanları, devlet yöneticileri Türkiye'nin Cumhurbaşkanı ile diğer yöneticileri ile görüşmesinler. Türkiye'ye kısıtlamalar getirilsin, yaptırımlar uygulansın. Bu beyefendi de hiç uğraşmadan halka dönüp, 'Bak, dünya bunları istemiyor, siz niye istiyorsunuz, dünya bizi istiyor.' diyerek halkan oy alacak. Türkiye'de halk Amerika'nın istediğini iktidar yapmıyor. Almanya'nın isteğini de iktidar yapmıyor, Fransa'nın istediğini de iktidar yapmıyor, başka ülkelerin istediğini de iktidar yapmıyor. Halk kimi iktidar yapıyor, hep gördük. Kendi istediğini iktidar yapıyor, halk kimi istiyorsa onu iktidar yapıyor. Bir dünya bir araya gelse bir kıymeti var mı? Yok. Kıymeti olan, Türk milletinin iradesidir, kıymeti olan Türk milletinin sandığa attığı reydir, sonucu bunlar belirliyor. Bizim gücümüz milletten gelen güçtür ve bugüne kadar iktidardaysak bu kadro milletin iradesiyle iktidarda kalmıştır. Bundan sonra yolumuza devam edeceksek yine milletin iradesiyle devam edeceğiz. Biz, Türkiye'nin düşmanlarından bilumum terör örgütlerinden medet umma zavallığına hiç düşmedik, bundan sonra da düşmeyeceğiz. Eğer Türkiye'nin düşmanlarının ve Türkiye'ye saldıran terör örgütlerinin yaptıklarının bize bir faydasını bir an olsun düşünme noktasına gelirsek Rabbim bize hiçbir imkanı, hiçbir gücü, hiçbir iktidarı nasip etmesin. Böyle düşünenlerle de bizi yan yana bulundurmasın."

(Sürecek)