Başbakan Yardımcısı Bozdağ: (2)

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YOZGAT (AA) - Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "Oturuyorlar konuşuyorlar, efendim 'Türkiye’nin yüzde 50’si Tayyip Erdoğan’a AK Parti iktidarına karşı.' Peki nasıl iktidarda duruyor o zaman? Şunu demiyor, 'Türkiye’nin yüzde 50’sinden fazlası Türkiye’nin cumhurbaşkanını destekliyor, onu iktidarda tutuyor' demiyor. Hep başka yerden bakıyor, 10 partiye oy veren vatandaşlarımızın hepsini tek parti gibi lanse etmeye, uluslararası alanda öyle göstermeye devam ediyor." dedi.

Bozdağ, Yozgat'ta Çandır Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Konferans Salonunda düzenlenen AK Parti ilçe kongresinde, 16 Nisan referandumunda halkın yüzde 50’sinden fazlasının yeni hükümet sistemine 'evet' dediğini hatırlattı.

Bu referandumda "hayır" diyenleri CHP'nin kendi cebinde gördüğünü vurgulayan Bozdağ, şöyle konuştu:

"Ben ne dersem 'hayır' diyenlerin hepsi orada durur. Ben kimi aday gösterirsem 'hayır' diyenler 2019’da ona oy verir.’ Oturuyorlar konuşuyorlar, efendim 'Türkiye’nin yüzde 50’si Tayyip Erdoğan’a AK Parti iktidarına karşı.' Peki nasıl iktidarda duruyor o zaman? Şunu demiyor, 'Türkiye’nin yüzde 50’sinden fazlası Türkiye’nin cumhurbaşkanını destekliyor, onu iktidarda tutuyor' demiyor. Hep başka yerden bakıyor, 10 partiye oy veren vatandaşlarımızın hepsini tek parti gibi lanse etmeye, uluslararası alanda öyle göstermeye devam ediyor."

AK Parti’nin tek başına yüzde 50 oy aldığına dikkati çeken Bozdağ, "10 parti bir araya geliyorsunuz, bir AK Parti etmiyorsunuz. Ondan sonra kalkıp, dışarıdan diyorsunuz ki ‘yüzde 50’si AK Partiyi istemiyor.’ CHP’yi yüzde kaçı istemiyor, o zaman o mantıkla? Bu toplumun yüzde 75’i CHP’yi istemiyor o zaman, bu toplumun yüzde 90’ı HDP’yi istemiyor o zaman. O mantıkla baktığında senin toplumda karşılığın ne? Sıfır noktasında. Halbuki demokratik değerlendirmeyi doğru yapmak lazım." ifadelerini kullandı.

Bozdağ, sandıktan çıkan sonuçlara saygı duymanın esas olduğunu aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunlar sandıktan çıkan sonuçlara bir türlü saygı duymayı öğrenemediler. Sandıklara her seçimden sonra hile karıştırıldığı iddiasını ifade ediyorlar. En son 16 Nisan’da yaptılar. 2019’a doğru gidiyoruz. 2019’a doğru şimdiden seçimi kaybedeceklerini gören bu malum çevreler sandıkta hile iknasına, iddiasına 'biz halkı nasıl inandırırızın' zihinsel çalışmalarını yapıyorlar. Geçmişte bazı sivil toplum örgütleri de çıktı, ‘temiz seçim, temiz siyaset’ diye bir takım çalışmalar yaptılar. Tek amaçları vardı, sandıktaki seçimi kirletmekti ama millet buna izin vermedi. Şimdi tekrar aynı senaryoyu Türkiye’nin gündemine taşımak için ağır ağır çalışıyorlar. Ben buradan diyorum, Türkiye Cumhuriyeti devletinin yaptığı en iyi işlerin başında seçim gelir. Seçim güvenliği gelir. Milletin sandıkta verdiği reyin muhafazası gelir."

-"Yüksek Seçim Kurulu bir güven müessesesidir"

Yüksek Seçim Kurulunun bir güven müessesesi olduğuna işaret eden Bozdağ, bu müesseseyi iftira, yalan ve dolanla kimsenin zedeleyemeyeceğini belirtti.

"Biz biliriz CHP’nin seçimlerini. Oylar açık verildi, gizli sayıldı. Şimdi kalkmışlar demokrasi öğretiyorlar." diyen Bozdağ, "Aslında onlar böyle bir seçim düzeni olsa çok rahat iktidar olacaklarını düşünüyorlar ama Türkiye’de demokratik hukuk devletine uygun bir seçim düzeni var. Bu da bundan sonra Allah’ın izni ile devam edecektir. O nedenle 2019 seçimi hepimizin birlikte daha güçlü bir dayanışma içinde olmamızı gerektiren bir seçimdir." ifadelerini kullandı.

2019 seçimlerinin, Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 100. yıl dönümüne rastladığını hatırlatan Bozdağ, şunları kaydetti:

"Kurtuluş mücadelesinin başlangıcından bu noktaya gelinceye kadar çok değişimler yaşadı. Yeni bir yüzyılın başındayız. Türkiye, yeni yüzyıla yeni bir hükümet sistemiyle giriyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile. Bunun anlamı, yeni atılımlar, yeni reformlar, yeni dönüşümler, büyük Türkiye demektir. Şimdi büyük Türkiye’nin önünü kapamak isteyen bütün çevreler, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin uygulanmasını engellemek için şimdiden pusuya yatmış vaziyetteler. Çünkü Türkiye Cumhuriyet Devleti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi, yeniden cumhurbaşkanı seçilirse Türkiye’nin önü, ufku başka açılacak ve yeni hükümet sistemi artık Türkiye’yi daha güçlü geleceğe taşıma konusunda büyük bir görev ifa edecektir. Bunu engellemek istiyorlar. Buna Allah'ın izni ile bu milletten izin çıkmayacaktır. 2019, Türkiye'miz için yeni bir başlangıç olacak. Büyük Türkiye’nin her alanda güçlü bir Türkiye’nin daha hızlı yoluna devam etmesi için milletimizin kararıyla yolu daha güçlü bir şekilde açılacaktır."

(Bitti)