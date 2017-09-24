Kadınlar bisiklet kullanımına dikkati çekti

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

EDİRNE / TEKİRDAĞ (AA) - Edirne'de yaklaşık 150 kadın, bisiklet kullanımı yaygınlaştırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu"nda pedal çevirdi.

Türk bayrakları astıkları bisikletlerini çiçek, balon ve renkli folyolarla süsleyen kadınlar, Saraçlar Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı önünde bir araya geldi.

Süslü Kadınlar Bisiklet Turu Koordinatörü Esranur Demircan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, bisikletin sadece spor için değil, ulaşım için de kullanıldığını söyledi.

Bisikletlerini dikkati çekmek amacıyla süslediklerini belirten Demircan, "Yollar sadece motorlu taşıtlara ait değildir. Yollarda bisikletlilere saygı istiyoruz. Motorlu araçların hiçe saydığı birçok insanı kazalarda kaybettik. Kendilerine rahmet diliyor, saygıyla anıyoruz." dedi.

Etkinliğe katılanlardan Sevgi Baştürk de bisikletin sağlıklı ve doğal bir ulaşım aracı olduğunu dile getirdi. Trafikteki tüm taşıtların bisikletlilere saygı duyması gerektiğini ifade eden Baştürk, etkinliğe ailelerin de katılmasının mutluluk verici olduğunu kaydetti.

Bisiklet derneklerinin de desteklediği etkinlikte, bisikletliler Karaağaç Mahallesi'ne kadar pedal çevirdi.

Tekirdağ'da da yaklaşık 60 kadın tur kapsamında bir araya geldi.

Süslü bisikletlerine binen kadınlar, Süleymanpaşa ilçesi sahil dolgu alanından Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü önüne giderek, başlangıç noktasına kadar yalaşık 7 kilometre pedal çevirdi.

Etkinlik temsilcisi Nilay Özbahçeliler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu"'nun, kadınların bisiklet ile daha fazla dışarı çıkabilmesini sağlamak için düzenlendiğini söyledi.