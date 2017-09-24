Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş Burdur'da

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BURDUR (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Salda Gölü'nün çok fazla tesislerle doldurulmadan, güzelliğinin ve bakir halinin korunması gerektiğini söyledi.

Burdur'un Yeşilova ilçesini ziyaret eden Kurtulmuş ve beraberindeki büyükelçilere, bir otelde testi kebabı ikram edildi. Kurtulmuş, testi kebabına ilişkin yabancı konuklara bilgi verdi.

Kurtulmuş ve büyükelçiler, ardından "Türkiye'nin Maldivleri" olarak bilinen Salda Gölü'ne ziyarette bulundu. Burada kendilerini bekleyen vatandaşlarla selamlaşan Kurtulmuş, ardından ayakkabılarını çıkarıp göl kıyısında yürüdü.

Kurtulmuş, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Salda Gölü'nün cennet köşesi bir yer olduğunu ifade etti.

Burada yabancı konukları ve gazetecileri ağırlamanın sebeplerinden birisinin de tanıtım olduğuna işaret eden Kurtulmuş, "Salda Gölü, çok fazla bilinmiyor. Türkiye'nin saklı cennetlerinden birisi .İnşallah bu vesile ile tanınmış olur. Burdur Üniversitesi de sağolsun bize öğle yemeğinde ev sahipliği yaptı. Güzel bir gün zannediyorum. Misafirlerimiz keyif alıyorlar. Az sonra da Kibrya'ya gideceğiz. Antik kentte çok güzel bir şölen olacak. İşin güzelliği antik bir kentte senfoni orkestrası formunda ve yerli türkülerin dile getirildiği türkülerden oluşan bir senfoni dinletisi olacak. Hepimiz orada olacağız, zannediyorum beğeniriz." diye konuştu.

Bir gazetecinin, altyapı çalışmalarına ilişkin sorusu üzerine Kurtulmuş, ilgili çalışmaların yapıldığını ve Salda Gölü'nün güzelliğinin korunması gerektiğini söyledi.

Kurtulmuş, "Çok fazla tesislerle, burayı binalarla doldurmadan güzelliği ve bakir halini koruyabilmek lazım. 250 bin kişi ziyaret etmiş bu yaz burayı. Büyük çoğunluğu yerli turistler. Herhalde yabancı turistler tarafından da çok ciddi bir şekilde cazibe merkezi olur. Güzel, çevreyi bozmayacak, buranın doğallığını kirletmeyecek turistik tesisler belki yapılabilir. Onu çalıştıktan sonra söylememiz lazım." dedi.

Kurtulmuş, ardından gölü ziyaret eden vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Kurtulmuş'a ziyarette, eşi Sevgi Kurtulmuş, Burdur Valisi Şerif Yılmaz, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Burdur milletvekilleri Bayram Özçelik ve Reşat Petek ile bazı ülkelerin büyükelçileri eşlik etti.

- Türkiye’nin Maldivleri "Salda Gölü"

Türkiye’nin eşsiz güzelliklerinden Salda Gölü, berraklığı, temizliği, derinliği ve eşine az rastlanır beyazlıktaki kumsalları ile adeta saklı kalmış bir tatil cenneti olarak dikkati çekiyor.

"Türkiye'nin Maldivleri" olarak da anılan doğa harikasının, halk arasında cilt hastalıklarına iyi geldiğine inanılan kıyıları, Salda Gölü'nü sağlık turizmi için de bir cazibe merkezi haline getiriyor. Göl, endemik bitki ve hayvan türünü barındıran, yapılaşmanın yasaklandığı bir sit alanı olarak bakir güzelliğini koruyor. Kil havuzlarında ziyaretçilerine çamur banyosu imkanı sunan Salda Gölü, bir kamp alanı olarak da özellikle yerli turistlerin göz bebeklerinden birisi olma özelliği taşıyor.