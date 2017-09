İçişleri Bakanı Soylu:

TRABZON (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye'de ve Trabzon'da şehirlerin suyla buluşması ve suyun rejimiyle ilgili atılan adımlar, sadece bugünün ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik değildir. Bir ülkenin tüm gelecek planlamasını karşılamaya yönelik adımlar. O açıdan şükranlarımızı ifade ediyoruz." dedi.

Bakan Soylu, 25 tesisin temel atma töreni için Trabzon'a gelen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ile Vali Yücel Yavuz'u ziyaret etti.

Ziyaretin ardından Bakan Eroğlu ile Valilikte basın toplantısı düzenleyen Soylu, Bakan Eroğlu'na 25 tesis ve 147 milyon liralık yatırım için Trabzon ve Türkiye adına teşekkür etti.

Türkiye'de ve Trabzon'da şehirlerin suyla buluşması ve suyun rejimiyle ilgili atılan adımların, sadece bugünün ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olmadığını belirterek, "Bir ülkenin tüm gelecek planlamasını karşılamaya yönelik adımlar. O açıdan şükranlarımızı ifade ediyoruz. Türkiye'nin her noktasında da aynı anlayışı, yatırımı ve heyecanı, kucaklamayı yaptığınızı da hem biz şahit olarak görüyoruz hem de gittiğimiz her yerde, batısından doğusuna, kuzeyinden güneyine, gittiğimiz her yerde hayırlı izlerinize rastlıyoruz." diye konuştu.

Soylu, Atasu Barajı ile ilgili atılan adımlardan dolayı Trabzon halkının Bakan Eroğlu'na minnettar olduğunu dile getirerek, bugün Trabzon'da büyük bir su problemi yaşanmamasının nedeninin Atasu Barajı ve diğer kaynakların iktisatlı bir şekilde yönetilmesi ve değerlendirilmesi olduğunu söyledi.

Trabzon ve çevresinde tabii afetlerle karşılaşıldığını anımsatan Bakan Soylu, "Bu, aldığımız yağış miktarıyla orantılı olduğu kadar derelerimizle, ırmaklarımızla, akarsularımızla doğru orantılı olarak aynı şekilde devam ediyor. Bu konuda da taşkın koruma ve afetlerin önlenmesi konusunda da önemli adımlar attı Bakanlığınız. Bundan sonra da bugün yapacağınız temel atmalarda bunlar da söz konusu, diğer planlamalar da söz konusu." dedi.

Soylu, Karadeniz ve Trabzon'un doğal hayat açısından Türkiye'nin önemli zenginliklerinden biri olduğunu ifade ederek, doğal hayatı koruma ve zenginleştirme konusunda da Orman ve Su İşleri Bakanlığının önemli adımlar attığını ve atmaya devam ettiğini, bunların bölgeye ciddi katkı sağladığını kaydetti.

Turizmin önemine işaret eden Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle bölgemizin, tüm Karadeniz Bölgesi'nin turizm konusunda bir yükselen değer olduğunu ve altyapı yatırımlarıyla bu konuda büyük bir zenginleşmeyle karşı karşıya kaldığını da ifade etmek isterim. Yani Uzungöl'ü ve Sümela'yı tek tek bir destinasyon alanı olarak değil, daha fazla zenginleşmiş ve daha fazla yayılmış destinasyon alanlarına ihtiyaçlarımız var. Bu da sizlerin oraya koymuş olduğu öncelikle gerçekleşiyor."

Soylu, bölgede zengin bir turizm talebi ve potansiyeli olduğuna vurgu yaparak, özellikle Körfez ülkelerinden ciddi bir akış söz konusu olduğunu, özellikle Batılı turistinin de yaylalar ve doğal güzelliklerden dolayı buraya akacağına inandıklarını söyledi.

Soylu, Uzungöl ve Sera Gölü ile ilgili de yapılan çalışmalar ile protokolü imzalanan Kadıralak Tabiat Parkı için de Eroğlu'na teşekkür etti.

Öte yandan, Rize'deki programlarını tamamlayarak Trabzon'a gelen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da toplantının son bölümüne katıldı.

Toplantıda ayrıca, Trabzon Valisi Yücel Yavuz, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Adnan Günnar ve Salih Cora, AK Parti İl Başkanı Haydar Revi ile diğer ilgililer yer aldı.

Toplantı sonunda Bakanlar Soylu, Eroğlu ve Bak ile beraberindekiler, Valilik bahçesine fidan dikti.