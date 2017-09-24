Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu:

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

BURSA (AA) - Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Osmanlı'nın, gittiği her noktaya şefkati, hoşgörüyü, vicdanı, adaleti ve hakkı götürdüğünü vurgulayarak, bugün de insani diplomasi adı altında hiçbir şekilde bir istismar zeminine yaslanmadan faaliyetler sürdürüldüğünü, birçok kurum ve kuruluşun renk, dil, din ayırt etmeksizin nerede mağdur varsa elini uzatmaya çalıştığını belirtti.

Çavuşoğlu, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Başkanlık Salonu'nda Hayrat Vakfı Osmanlı Türkçesi Sertifika Töreni'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin son 15 yılda her alanda ciddi mesafe aldığını söyledi.

Osmanlıca'nın önemine değinen Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Birilerinin çıldırması çok normal. Tarihini ve geçmişini bilmeyen, ondan utanç duyan ve meydanlarda bile Osmanlı için sakil ifadelerle onu küçümseyen kesimlerin bu yapılanları anlaması mümkün değil. Ama bizim bir görevimiz daha var. Onlara da anlatmak çünkü bilmiyorlar. O zaman biz onlara anlatmak durumundayız. Kızmayacağız, gücenmeyeceğiz, onlara da anlatacağız. Bir dil düşünün, yaklaşık bin yıllık bir geçmişe sahip ve yüzyıllar boyunca bütün bu dünya coğrafyasına bu dil üzerinde bir medeniyet inşa edilmiş. Hoşgörü, samimiyet, dürüstlük ve medeniyet götürülmüş. Ama aynı dil bir gün bir şekilde önümüzden çekip alınmış. Önce tarih hafızamızı silmek istediler, sonra tarihle bağımızı koparmak istediler. Sonra tarihimizden utanç duymamız istendi. Sonra da bizi sömürge haline getirmek istediler. Beyinlerimizi sömürdüler."

Çavuşoğlu, nerede bir mağdur, mazlum varsa Türkiye'nin onun yanında yer aldığına işaret ederek, şöyle devam etti:

"Bin yıllık geçmişimiz sevabıyla, günahıyla, 'Şu dönem' ya da 'Bu dönem' demeksizin topluca kucaklamamız gereken bizim tarihimizdir, bizim özümüzdür. Dolayısıyla yeni bir tasavvur ortaya koyacaksak, yeni bir gündemle ortaya çıkacaksak, geçmişimizin hiçbir bölümünü yadsımadan, ötekileştirmeden, itham etmeden ve içinde yer alan aktörleri de kim olursa olsun 'Abdülhamid de bizim, Mustafa Kemal de bizim Menderes de bizim, Özal da bizim, hepsi bizim' diyerek bunun üzerinden yeniden düşünmemiz ve muhakemede bulunmamız gerekiyor.

Bizim medeniyetimiz Osmanlı, gittiği her noktaya şefkati, hoşgörüyü, vicdanı, adaleti, hakkı götürmüş. Bugün de insani diplomasi adı altında sürdürdüğümüz faaliyetlerimiz esasen temelinde hiçbir şekilde bir istismar zeminine yaslanmadan birçok kurum ve kuruluşumuz gittikleri yere renk, dil, din ayırt etmeksizin hangi bir yerde mağdur varsa ona bir şekilde elini uzatmaya çalışıyor. Çünkü bizim esasımız bu."

Konuşmanın ardından kursu başarıyla tamamlayanlara sertifikaları verildi.

Programa, AK Parti Bursa Milletvekili Bennur Karaburun, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Abdülkadir Karlık, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman ile davetliler katıldı.