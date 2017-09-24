Kardemir Karabükspor'da Sözeri dönemi sona erdi

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KARABÜK (AA) - Süper Lig'in 6. haftasında konuk ettiği Evkur Yeni Malatyaspor'a 4-2 mağlup olan Kardemir Karabükspor'da, teknik direktör Erkan Sözeri ile yollar ayrıldı.

Kardemir Karabükspor Futbol Şube Sorumlusu Tolga Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Evkur Yeni Malatyaspor maçının ardından Erkan Sözeri'nin kulübe gelerek istifasını sunduğunu söyledi.

Sözeri'nin istifa kararını yönetimin değerlendirdiğini anlatan Gül, "Erkan Sözeri'nin istifasını kabul ettik. Sözeri yarın kentten ayrılacak. Kulübümüze verdiği katkılardan dolayı kendisine çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Gül, istifa eden Sözeri'nin kentten ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarına başlanacağını sözlerine ekledi.

Erkan Sözeri, sezon öncesi teknik direktör Zoran Barisic ile yollarını ayıran Kardemir Karabükspor'la bir yıllık sözleşme imzalamıştı.