Muğla’da "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" düzenlendi

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MUĞLA (AA) -Dünya Otomobilsiz Kentler Günü etkinliği kapsamında Muğla ve ilçelerinde ''Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'' düzenlendi.

Dalaman ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan grup, bisikletlerini balonlarla ve çiçeklerle süsledi. Yaklaşık 75 kadının katılımıyla gerçekleştirilen turda kadınlar 6 kilometre pedal çevirdi.

Etkinliğe, çevredeki vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.

- Fethiye

Fethiye ilçesi Beşkaza Meydanı’nda toplanan yaklaşık 120 kadın, Cahit Gündüz Caddesi'nden Balıkçılar Barınağı'na kadar pedal çevirdi. "Otomobilden in, bisiklete bin" sloganları eşliğinde 10 kilometrelik parkuru tamamlayan kadınlara turun ardından belediye tarafından sığla fidanı hediye edildi.

Turu organize eden öğretmen Aslı Gökalp, etkinliğin bu yıl Fethiye'de ilk kez düzenlendiğini söyledi.

Bisiklet sporuna farkındalığı arttırmak ve bisiklet yollarının güvenliğini ön plana çıkarmak için etkinliği sosyal medya üzerinden duyurduklarını belirten Gökalp, "Kadınlarımız çok güzel süslenip gelmişler. Bundan böyle her yıl bu etkinliği yapacağız." dedi.

- Bodrum

Bodrum Belediye Meydanı'nda başlayan tur, Neyzen Tevfik Caddesi ve Cevat Şakir Caddesi'nde gerçekleştirildi. Çok sayıda kadının katıldığı bisiklet turuna, bazı erkekler de destek verdi. Katılımcılar, "Arabadan in, bisiklete bin" ve "Gaz yok, duman yok, çok sağlıklıyız, çok" sloganları attı.

Etkinliği düzenleyen Burcu Gelegen, turun üçüncü kez düzenlendiğini söyledi.

Gelegen, kadınların günlük kıyafetleri ile rahatça yollarda olabilmesi için bu etkinliği düzenlediklerini kaydetti.







