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Basketbol: GSA-Smart Casual Event Turnuvası

24 Eylül 2017 Pazar, 19:35
Basketbol: GSA-Smart Casual Event Turnuvası


Salon: Gloria Sports

Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Serhat Büker, Ahmet Tatlıcı

Beşiktaş Sompo Japan: Boatright 11, Ömer Utku Al, Muratcan Güler 2, Clark 23, İbrahim Gülşen, Samet Geyik, Erkan Veyseloğlu 4, Strawberry 6, Weems 5, Sertaç Şanlı 4, Can Maxim Mutaf 3, Lima 12

Nesine.com Eskişehir Basket: Berkay Candan, Yunus Emre Sonsırma 6, Ayres 9, Baron 17, Duncan, Caner Erdeniz, Rowland, Marshall 2, Mehmet Fırat Alemdaroğlu, Dorukhan Engindeniz 6, Kravtsov 7, Muhammet Doğan Şenli 3

1. Periyot: 15-14

Devre: 34-31

3. Periyot: 58-40


ANTALYA (AA) - GSA-Smart Casual Event Basketbol Turnuvası'nda Beşiktaş Sompo Japan, Nesine.com Eskişehir Basket'i 70-50 mağlup ederek organizasyonu üçüncü sırada tamamladı.

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