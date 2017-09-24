Otobüs şoförüne "yumruklu" saldırı kamerada

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ANTALYA (AA) - Antalya'da bir kişi, kendisini durak harici olduğu gerekçesiyle otobüse almayan halk otobüsü şoförüne, başka bir araçla takip edip yumruklu saldırıda bulundu.

Edinilen bilgiye göre, önceki gün Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi'ndeki 252 Sokak'ta yürüyen A.B. isimli bir kişi, E.K. (38) yönetimindeki 07 MKL 29 plakalı halk otobüsüne "dur" işareti yaptı. Halk otobüsü şoförü, durak harici olduğu için durmadan yoluna devam etti.

Bu sırada A.B, bir kamyonete binerek E.K'nin kullandığı otobüsü takibe aldı. Otobüsün durakta durmasının ardından kamyonetten inen ve koşarak otobüse binen A.B, şoföre hakaret etmeye başladı. Otobüs şoförü E.K, polisi arayarak yardım istedi. E.K'nin polisle konuştuğu sırada A.B, şoföre yumrukla saldırıda bulundu. Seyir halindeki otobüsün yolcuları bu sırada panik yaşadı. Yolcuların araya girmesiyle A.B, şoförün bulunduğu kabinden uzaklaştırıldı.

Şoförün otobüsü durdurup kapıyı açmasıyla A.B, otobüsten inerek hızla uzaklaştı. Halk otobüsünde bulunan güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, yolcunun kamyonetten inip otobüse binmesi, şoföre yumrukla saldırması yer aldı.

Otobüs şoförü E.K, seferini tamamladıktan sonra Fatih Polis Merkezi'ne giderek şikayetçi oldu. Polis ekipleri A.B'yi yakalamak için çalışma başlattı.



