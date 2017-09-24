Nusaybin "2. Kültür ve Sanat Festivali" sona erdi

MARDİN (AA) - İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Nusaybin Belediyesince düzenlenen 2. Kültür ve Sanat Festivali, Gece Yolcuları müzik grubunun konseriyle sona erdi.
Mitanni Kültür Merkezi'nde beş gündür süren festivalin final gecesinde sahneye çıkan Gece Yolcuları, seslendirdiği şarkılarla müzikseverleri coşturdu.
Konseri izleyen vatandaşlar, zaman zaman şarkılara eşlik etti.
Yaklaşık 2 saat süren konserin ardından, Nusaybin Kütüphane Müdürü Nurettin Şimşek, Gece Yolcuları grubu üyelerine teşekkür ederek, plaket verdi.