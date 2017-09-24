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GÜNCELLEME - Kütahya'da fabrika yangını

24 Eylül 2017 Pazar, 17:02

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, sıkıştırılmış ahşap pelet yakıtı üretilen bir fabrikada çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Tavşanlı-Emet karayolunun 2. kilometresinde Mehmet Dinç'e ait sıkıştırılmış ahşap pelet yakıtı üretilen fabrikada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına, Tavşanlı ve Tunçbilek belediyeleri ile Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yaklaşık 4 saat süren çalışmalar sonucunda söndürülen yangında, fabrikanın büyük kısmı kullanılamaz hale geldi.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor.

Aynı fabrikada 14 Ağustos'ta çıkan yangın, çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle güçlükle kontrol altına alınarak söndürülmüştü.