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Adıyaman’da trafik kazası: 4 yaralı

24 Eylül 2017 Pazar, 20:45

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da otomobilin devrildiği kazada 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cemal Fırat yönetimindeki 63 N 3976 plakalı otomobil, Kahta ilçesine bağlı Adalı köyü yakınlarında sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada sürücü Fırat (29) ve araçta bulunan Remziye (19), Leyla (12) ve Ayşe Fırat (52) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 acil servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılar burada yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

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