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Ege Denizi'nde yasa dışı göçle mücadele

24 Eylül 2017 Pazar, 20:54
Ege Denizi'nde yasa dışı göçle mücadele

AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinden yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 25'i çocuk 64 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Davutlar Mahallesi açıklarında lastik bot içerisinde kaçak göçmen olduğunu tespit eden Sahil Güvenlik ekipleri, bölgeye hareket etti.

Ekipler, lastik bot içindeki 25'i çocuk 64 kaçak göçmeni yakaladı.

Yakalananların 39'unun Suriye, 18'inin Afganistan, 6'sının Somali, birinin de Lübnan uyruklu olduğu belirlendi.

Yakalanan kişilerin, işlemlerinin ardından Aydın Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderileceği öğrenildi.

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