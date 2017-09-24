Kars'ta orman yangını

KARS (AA) - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde çıkan ve 5 saatlik çalışmayla kontrol altına alınan orman yangınında 2 hektar alan zarar gördü.
İlçeye bağlı Boyalı Ormanları Doğanpınar mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını gören vatandaşların haber verdiği Sarıkamış Orman İşletmeleri Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangında 2 hektarlık alanda hasar oluştu.
Sarıkamış Orman İşletme Müdürü Cemal Çelik, yaptığı açıklamada, ihbar alınmasının ardından ekiplerin olay yerine giderek söndürme çalışmalarına başladığını belirterek, "Doğanpınar mevkisinde çıkan yangına 15 personel, vatandaşların desteğiyle müdahale edildi. Yangın, 5 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı." diye konuştu.