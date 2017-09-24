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Futbol: TFF 1. Lig

24 Eylül 2017 Pazar, 21:17


Stat: Gaziantep

Hakemler: Koray Gençerler, Serdar Diyadin, İbrahim Çağlar Uyarcan

Gazişehir Gaziantep: Stackhowiak, Ahmet Kesim, Murat Ceylan, Clement (Dk. 57 Özgür Can Özcan), Muhammet Reis (Dk. 77 Özgür Özkaya), Akakpo, Yasin Palaz, Webo, Gökhan Alsan, Mehmet Erdem Uğurlu, Del Valle (Dk. 89 Okan Derici)

Eskişehirspor: Kayacan Erdoğan, Hasan Hüseyin Acar (Dk. 87 İbrahim Halil Öner), Aykut Akgün, Dorukhan Toköz, Uğur İnceman (Dk. 73 Hürriyet Gücer), Ofoedu, Kaan Kanak, Hasan Ayaroğlu, Akaminko, Semih Güler, Bruno (Dk. 87 Semih Şentürk)

Goller: Dk. 3 Bruno, Dk. 71 Ahmet Kesim (Kendi kalesine) (Eskişehirspor), Dk. 63 Webo, Dk. 74 Gökhan Alsan (Gazişehir Gaziantep)

Sarı kartlar: Dk. 54 Webo, Dk. 57 Murat Ceylan, Dk. 80 Gökhan Alsan (Gazişehir Gaziantep), Dk. 66 Akaminko (Eskişehirspor)


GAZİANTEP (AA) - TFF 1. Lig'in 6. haftasında Gazişehir Gaziantep, sahasında Eskişehirspor ile 2-2 berabere kaldı.

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