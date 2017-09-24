TÜRSAB heyetinden "Ağrı" çıkarması

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AĞRI (AA) - Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) heyeti, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da desteklenecek turizm projeleri kapsamında Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine gezi düzenledi.

TÜRSAB Incoming Turizmi Komite Başkanı Aziz Ciga başkanlığındaki heyet, ilk olarak Ahmed-i Hani Kent Müzesi ve Eski Doğubayazıt Evi'nde incelemelerde bulundu.

Heyete gezi sırasında Doğubayazıt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ulaş Akhan da eşlik etti.

Aziz Ciga, burada yaptığı açıklamada, Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) ile TÜRSAB arasından imzalan iş birliği protokolü gereği Doğubayazıt'a geldiklerini ifade etti.

Protokolün Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin tamamını kapsadığını anlatan Ciga, "Unutulmaya yüz tutmuş gelenek ve göreneklerimizi tekrar ayağa kaldırarak bölgeyi cazibe merkezi haline dönüştürmek istiyoruz. Yurt dışında örneklerini gördüğümüz cazibe merkezlerini bölgeye kazandırmak ana hedeflerimizden biri.” ifadesini kullandı.

Turizm potansiyeli artan şehirlerin ekonomik ve sosyolojik açıdan da geliştiklerinin altını çizen Ciga, şöyle konuştu:

"Bölge insanının kültürünü geri çağırdığınız zaman, iş imkanları genişleyecek ve bu da doğudan batıya olan göçü engelleyecektir. Turizm açısından baktığınız zaman da tur güzergahları genişleyecek, yurt içinden ve yurt dışından gelecek misafirlere doyurucu geziler sunulabilecek. Dolayısıyla seyahat acentelerine de iş imkanları doğacak. Bütün bunların sağlanabilmesi, bölgede yapılacak yatırımların doğru bir şekilde gerçekleştirilebilmesine bağlı. Biz bu konuda yerel yönetimler ve kalkınma ajanslarıyla birlikte hareket ediyoruz. TÜRSAB olarak elimizden geldiğince fikir anlamında destek veriyoruz. Gördüğümüz ilgi heyecanımızı ve şevkimizi daha da yukarılara çekiyor. Projelerimiz üç aşamaya ayrılıyor. Şu an fiziki yapı ve diğer envanterlerin tespiti üzerinde çalışıyoruz. Daha sonra ise seçilecek mekanların rehabilitesi, eğitim ve tanıtım aşamalarına geçeceğiz."

- "Herkes elini taşın altına koymalı"

Belediye Başkan Vekili Ulaş Akhan da ilçede kültür turizminin gelişmesi noktasında önemli adımlar attıklarını söyledi.

Ağustosta açılışı gerçekleştirilen Ahmed-i Hani Kent Müzesi ve Eski Doğubayazıt Evi'nin, 3 bin yıllık mirası yurt içi ve yurt dışından gelen ziyaretçilere aktardığını belirten Akhan, "Fakat yapacaklarımız daha bitmedi. Çok daha fazla ziyaretçiyi yöremize çekecek projeler oluşturmalıyız. Herkes taşın altına elini koymalı. Bu konuda ülkemizde faaliyet gösteren birliklerimiz ve kuruluşlarımızdan destek bekliyoruz." diye konuştu.

TÜRSAB Kültür Turizmi Komitesi Başkanı Erdal Çeri de doğunun batıyla birleşebilmesi ve eskiden var olan turizmin tekrar canlanması için yeni projeler üzerinde çalıştıklarını dile getirdi.

TÜRSAB heyeti, müzedeki incelemelerin ardından Nuh'un Gemisi'nin izinin bulunduğu bölgeye gitti.