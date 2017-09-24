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AFYONKARAHİSAR (AA) - Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nın 4. ayak mücadelesi Afyonkarahisar'da sona erdi.

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) ve Afyonkarahisar Belediyesi iş birliğinde Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilen yarışlarda 8 sınıfta 33 sporcu, özel oluşturulan pistte hem asfalt hem de toprak parkurda mücadele etti.

Yarışlar sonunda TMF GP'de Yusuf Işık, KNN 54 Cup'ta Ares Stefan Bengiç, süpermoto A'da Batuhan Deminyol, süpermoto B'de Caner Doğru, süpermoto S3'te Bahattin Sofuoğlu, süpermoto gençler 85 cc'de Ares Stefan Bengiç, süpermoto minikler 65 cc'de Baran Bulut Kocaman ve 50 cc'de Ahmed Buğra Geren birinci oldu.

Dereceye girenlere ödülleri, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Alper Sezer ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Yunus Tortop tarafından verildi.