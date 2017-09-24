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Ege Denizi'ndeki deprem

24 Eylül 2017 Pazar, 21:46

MUĞLA (AA) - Ege Denizi'nde meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Bodrum'da herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi.

Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremin artçı olduğunu söyledi. Depremle ilgili herhangi bir sıkıntı yaşamadıklarını dile getiren Yılmaz, "Önemli bir konu yok. Bize intikal eden bir olumsuzluk yok." dedi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Ege Denizi'nde saat 19.57'de 4.5 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini bildirmişti.

Bodrum açıklarındaki depremin yaklaşık 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlenmişti.


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