Voleybol: 4. Uluslararası Cengiz Göllü Kupası

Salon: Cengiz Göllü
Hakemler: Tuncay Sevim, Ali Bade
Maritza Plovdiv: Petkova, Kamenova, Nikolova, Dimitrova, Cesljar, Monova (Teneva, Grigorova, Usheva, Andreeva, Shahpazova, Dimova)
Seramiksan: Müge Örencik, Sinem Yıldız, Mısra Aşçı, Ceyda Demirhan, Krismanovic, Sedef Sazlıdere (Sıla Çalışkan, Yeşim Astarlar, Rida Erlalelitepe, Işıl Öz)
Setler: 25-21, 25-22, 20-25, 20-25, 13-15
Süre: 119 dakika (25, 27, 24, 26, 17)
BURSA (AA) - Bursa'da bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Uluslararası Cengiz Göllü Kupası'nın beşinci ve son gününde Seramiksan, Bulgaristan'ın Maritza Plovdiv takımını 3-2 yendi.
Bu sonuçla Seramiksan turnuvayı dördüncü sırada tamamlarken, Maritza Plovdiv ise beşinci oldu.