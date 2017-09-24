Ilgaz Dağı'nda oryantiring yarışları

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KASTAMONU (AA) - Ilgaz Dağı Milli Park Müdürlüğü ile Kastamonu Oryantiring İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 1. Labirent Oryantiring Yarışması yapıldı.

Orman ve Su İşleri Bakanlığının Tabiat Turizmi Eylem Planı kapsamında organize edilen Labirent Oryantiring Yarışması, Batı Karadeniz'in en yüksek dağlarından olan Ilgaz Dağı'ndaki kayak tesisinde gerçekleştirildi.

Yarışlarda büyük erkeklerde Serkan Özen birinci, Ercan Dudak ikinci, Şafak Karaman üçüncü oldu. Büyük kadınlarda ise Tuğçe Toprak birinci, Elif Özkaya ikinci sırayı aldı.

Küçük erkeklerde Eren Hacıoğlu'nun birinci, Yağız Kazancı'nın ikinci, İsmail Mustafa Doğdu'nun üçüncü olduğu organizasyonun küçük kızlar kategorisinde Tayyibe Cebeci birinci, Gül Özcan ikinci, Rabia Doymuş üçüncülüğü elde etti.

Kastamonu Oryantiring İl Temsilcisi Erdi Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarışlara 4 kategoride 90 kişinin katıldığını belirtti.

Türkiye'nin birçok ilinden sporcuların yarışlara katıldığını ifade eden Arslan, "Ilgaz Dağı'nda yaklaşık bin 900 metre yükseklikte 1. Labirent Oryantiring Yarışması düzenledik. Ilgaz'da sadece kışın değil her dönem etkinlik yapılabileceğini göstermek istedik. Ilgaz Dağı oryantiring için uygun bir arazi. Ciddi anlamda katılımcımız var." diye konuştu.

Ilgaz Dağı Milli Park Müdürü İrem Sağlam Fide ise yarışların, Orman ve Su İşleri Bakanlığının etkinliği çerçevesinde düzenlendiğine işaret etti.

Oryantiring yarışları sayesinde milli parkların tanınırlığının arttığını belirten Fide, "Etkinlik sayesinde doğa sevgisini arttırmayı hedefliyoruz. Ilgaz Dağı'nda bu yıl ilk etkinliğimizi yaptık. Bu etkinlikler her yıl devam edecek." ifadelerini kullandı.

Milli sporcu Ercan Dudak da yaklaşık 6 yıldır oryantiring yaptığını aktararak, "Oryantiring doğayla iç içe bir spor. Aileler çocuklarıyla birlikte gelebilir. Bu spor son dönemlerde çok gelişti. Okullara yayıldı. Daha da gelişecektir. Çocuklarına doğayı sevdirmek isteyen aileler buraya gelebilirler." değerlendirmesinde bulundu.



