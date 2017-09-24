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BURSA (AA) - Bursa'da, Nilüfer Belediyesi ve Türkiye Dağcılık Federasyonu iş birliğiyle bu yıl ikincisi düzenlenen Ulusal Tırmanış Yarışması sona erdi.

Görükle Spor Parkı'nda düzenlenen yarışmaya, Bursa, Antalya, Karabük, Kütahya, Balıkesir, Ankara ve İstanbul'dan 30 sporcu katıldı.

Yapay tırmanma duvarlarında gerçekleştirilen ve iki gün süren organizasyonda kadınlarda Sevda Geyik, erkeklerde ise Ali Şen birinci oldu.

Yarışmada dereceye giren sporculara toplam 12 bin lira para ödülü dağıtıldı.

Dereceye giren sporculara madalya ve kupaları ise Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Ersan Başar, Nilüfer Belediyesi Meclis Üyesi Atakan Çorbacı ile Nilüfer Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Gökay Azak tarafından verildi.