1. Uluslararası Dondurma ve Kültür Festivali sona erdi

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta 1. Uluslararası Dondurma ve Kültür Festivali, şarkıcı Murat Boz'un verdiği konserle sona erdi.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen festival kapsamında Murat Boz Müftülük Meydanı'nda konser verdi.
Sevilen şarkılarını seslendiren Boz'a, izleyenler büyük ilgi gösterdi.
Kentte 3 gün süren festivalde sempozyum, güreş turnuvası, yemek yarışmaları, dondurma ikramları, Kabardinca dans performansları ve halk oyunları gösterileri gerçekleştirildi.