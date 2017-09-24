Maçın ardından

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BURSA (AA) - Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, Süper Lig'in 6. haftasında sahalarında Galatasaray'a 2-1 mağlup olmalarıyla ilgili "Kendi açımdan hayal kırıklığı yaşadığımı söyleyebilirim." dedi.

Le Guen, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, Galatasaray'ın iyi oynadığını ve kazandığını belirterek, rakiplerini tebrik etti.

Oyuncularının sahada ellerinden geleni yaptığını ifade eden Le Guen, ''Kendi açımdan hayal kırıklığı yaşadığımı söyleyebilirim. İlk yarı iyi oynadık, ikinci yarı işler zorlaştı. Başımızı dik tutmalıyız çünkü elimizden gelen her şeyi ortaya koyduk.'' diye konuştu.





- Galatasaray cephesi





Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor ise Bursa'da kazanmanın hiçbir zaman kolay olmadığını dile getirdi.

Bursaspor Teknik Direktörü Le Guen'in defansı iyi organize eden, kontra atağa iyi çıkartan bir çalıştırıcı olduğunu vurgulayan Tudor, şunları kaydetti:

"Maçın başlangıcını kendi açımdan beğenmedim. İlk 30 dakika alışılagelmiş bir Galatasaray yoktu. Umarım bundan bir ders çıkarırız. Kazanarak dersler çıkarmak önemli. Kazanmayı hak eden bir Galatasaray vardı. Maçın genelinde daha iyi olan taraf bizdik. Bu tip maçlarda geriden gelip kazanmak takımın psikolojisi için önemli. Şu an tek odaklandığımız Kardemir Karabükspor maçı. Bu maçı da iyi atlatıp milli takım arasına girmek istiyoruz.''





- Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi





Bir gazetecinin "Dün akşam Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde hakem kararları çok konuşuldu. 3 hafta sonra Fenerbahçe derbisi var. Hakemler konusunda bir çekinceniz var mı?'' sorusunu Tudor, şöyle yanıtladı:

"Dünkü maçta kimin kazanacağı benim için önemli değildi. Tabii ki maçlarda bazı tarafların lehine alınan kararlar olabiliyor, bazen isteyerek, bazen istemeyerek. Tarafsız bir gözle değerlendireceğim, Türkiye'de futbol çok seviliyor. Maçlarda bazen hakemlerin hatası olabiliyor. Dün bir takımın lehine biraz daha fazla ön plana çıktı. Dünkü maçla ilgili dürüst düşüncem bu yönde. Derbiye de daha zaman var."