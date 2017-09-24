SAMSUN (AA) - Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 6. ayak yarışları Samsun'un Vezirköprü ilçesinde sona erdi.
Vezirköprü Belediyesinin ev sahipliğinde dün başlayan organizasyonun ikinci gününde 14 ekip 4,5 kilometrelik seyirci etabında kıyasıya mücadele etti.
Yarışlarda, S2 kategorisinde Nihat Keskin-Yasemin Biber Toker, S3 kategorisinde Özgür Yaprak-Hasan Armutçu, S4 kategorisinde Mustafa Saray-Samet Zurnacı, genel klasmanda Gökhan İçen-Arda Arslan birinci oldu. Takımlarda birinciliği ise "54 Redline Team" elde etti.
Bu arada, organizasyonda, Karadeniz Mahalli Off-Road Kupası 3. ayak yarışları da yapıldı.
Yarışlar sonrasında Vezirköprü Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende dereceye girenlere kupaları verildi.