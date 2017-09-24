Salon: Edip Buran
Hakemler: İsmail Aydın, Tunçtan Durmuşcan, Haldun Çoban
Galatasaray: Özge Kavurmacıoğlu 14, İrem Naz Topuz 5, Işıl Alben 13, Dubljevic 23, Petronyte 11, Epoupa 5, Miray Balotu, Yağmur Kübra Taşar, Büşra Turan, Eda Şahin, Gizem Başaran 2, Merve Uygül 4
Abdullah Gül Üniversitesi: Nilay Kartaltepe, Melis Gülcan 7, Tolo 6, Page 8, Marginean 13, Gülşah Duman 14, Miljkovic 9, Halime Vural 14, İlknur Yıldızhan, Gizem Sezer
1. Periyot: 20-11
Devre: 31-29
3. Periyot: 54-49
MERSİN (AA) - Mersin'de, bu yıl ikincisi düzenlenen Kadınlar Özgecan Basketbol Turnuvası'nda Galatasaray, finalde Abdullah Gül Üniversitesi'ni 77-71 mağlup ederek şampiyon oldu.
Sarı-kırmızılı ekibe şampiyonluk kupasını Özgecan Aslan'ın babası Mehmet Aslan verdi.
Turnuvada Canik Belediyespor'u 63-56 mağlup eden Çukurova Belediyespor ise üçüncülüğü elde etti.