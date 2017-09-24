ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MERSİN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kadınlar Özgecan Basketbol Turnuvası

24 Eylül 2017 Pazar, 22:49


Salon: Edip Buran

Hakemler: İsmail Aydın, Tunçtan Durmuşcan, Haldun Çoban

Galatasaray: Özge Kavurmacıoğlu 14, İrem Naz Topuz 5, Işıl Alben 13, Dubljevic 23, Petronyte 11, Epoupa 5, Miray Balotu, Yağmur Kübra Taşar, Büşra Turan, Eda Şahin, Gizem Başaran 2, Merve Uygül 4

Abdullah Gül Üniversitesi: Nilay Kartaltepe, Melis Gülcan 7, Tolo 6, Page 8, Marginean 13, Gülşah Duman 14, Miljkovic 9, Halime Vural 14, İlknur Yıldızhan, Gizem Sezer

1. Periyot: 20-11

Devre: 31-29

3. Periyot: 54-49


MERSİN (AA) - Mersin'de, bu yıl ikincisi düzenlenen Kadınlar Özgecan Basketbol Turnuvası'nda Galatasaray, finalde Abdullah Gül Üniversitesi'ni 77-71 mağlup ederek şampiyon oldu.

Sarı-kırmızılı ekibe şampiyonluk kupasını Özgecan Aslan'ın babası Mehmet Aslan verdi.

Turnuvada Canik Belediyespor'u 63-56 mağlup eden Çukurova Belediyespor ise üçüncülüğü elde etti.

İLGİLİ HABERLER
Mersin'de Suriyeli çocuğun bıçaklanarak öldürülmesi
YEREL

MERSİN'DE SURİYELİ ÇOCUĞUN BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLMESİ